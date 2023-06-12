達美樂外帶披薩天天半價！史上最狂優惠「不限時、不限量」口味任選

▲達美樂祭出最狂優惠！外帶披薩天天半價，不限時、不限量。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

達美樂祭出史上最狂優惠！外帶披薩「天天半價」且不限時、不限量，包含8種獨家四喜披薩也是半價，消費者只要花一半價格，就能品嚐4種不同口味。業者表示，期望讓披薩成為台灣消費者日常的選擇，想吃就買，不用受限必須買1送1、買大送大而吃不完的壓力，輕鬆享受美味。

台灣達美樂提到，根據消費者研究調查顯示，在台灣市場，披薩長期處於購買及食用次數較少的品項，主要原因在於，披薩的份量和「買大送大」優惠的綁架感；不少消費者指出，因為常常要買大送大價格上才覺得優惠，但其實當餐都吃不完．常常變成隔天的早餐、甚至午餐，不好的消費體驗，進而導致購買意願越來越低。

由於洞悉消費者心聲，達美樂即日起祭出「外帶披薩半價」優惠，無論是9吋、12吋披薩，通通半價，消費者不用再被迫一次買2顆、4顆⋯雙位數才有優惠的感受綁架，如今只要1顆就半價。9吋披薩一個最低售價186元起，12吋披薩一個最低售價287元起，不論是小資族的午餐，小家庭晚餐、好友相聚，都能輕鬆選擇份量，更自由的消費。

其中一次擁有４種風味的「四喜披薩」深受消費者喜愛，目前達美樂四喜系列口味共有8款，像是海鮮戀人四喜披薩、闔家歡四喜披薩、美式經典四喜披薩⋯都深受好評，現在也有天天半價優惠。還有多種副食、甜點、飲料可搭配，解決備餐問題。

即日起，達美樂外帶半價披薩優惠均可透過電話或在官網、APP 訂購，而達美樂官方臉書也同步舉辦活動「不思議的披薩密碼 ?」回饋粉絲，參加就可登記參加抽獎，有機會獲得免費四喜披薩一個，共100名，送完為止。

▲必勝客「1公尺巨飽盒」重磅回歸。（圖／業者提供）

另外，人氣速食必勝客推出「1公尺派對巨飽盒」近日也升級再回歸，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，這次裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到。