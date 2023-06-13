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眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

張宇韶（右2）與多位名嘴、政治人物開心合影，私下卻毫不留情地批評同業。（翻攝張宇韶臉書）

▲張宇韶（右2）與多位名嘴、政治人物開心合影，私下卻毫不留情地批評同業。

圖文／鏡週刊

名嘴張宇韶遭指控性騷擾多名女子！指控被張騷擾的Ａ小姐說，張告訴她，二人碰面後他會先打電話給女朋友「報平安」，之後就可以「好好聊天」，甚至大剌剌地說：「我想好好抱抱妳！」不知所措的Ａ小姐只能隨便講話敷衍，沒想到張還繼續說：「聽一個美女講這些，我有莫名其妙的興奮跟開心！那個興奮不是肉體上的，是覺得…好特別！」

受不了張的騷擾，Ａ小姐硬起來拒絕，張才改口說：「妳想太多了，過夜當然是我自己住旅館，妳來台北我也會幫妳訂好一點的商務旅館。女生應該要有警戒心啦！以後絕口不提過夜！妳來台北我本來想說待一晚再走，因為現在五星級飯店都很便宜，這是我盡地主之誼，幫妳訂、讓妳住好，這樣子而已！」

更令人哭笑不得的是，張宇韶除了輕挑撩妹，還吹噓自己的關係很好，可以拿到政府標案，甚至批評其他名嘴同業及政治人物：「馬英九培養的副祕書長跟發言人，他們覺得自己高人一等，我認識陳以信跟羅智強，但其實他們都沒有我用功…我很驕傲地告訴妳，跟我同齡的人，書應該沒有像我看得這麼多。」

「范世平我學長，我從不認為他上節目有準備任何資料，都在哈啦跟聊天，他跟陳東豪基本上講的東西都沒有內容，更不要說陳敏鳳了！妳剛剛問我說李正皓怎麼樣？雖然他有點投機，但我覺得他會準備、做功課；大家公認的新一代名嘴、最認真的矢板明夫，妳也會發現他只是享有外國人的紅利而已！」這樣的評論還算客氣，因為張宇韶還直接罵另一位名嘴胡彩蘋腦殘。

▼張宇韶不僅批評其他同業不用功，更直接罵另一位名嘴胡采蘋（圖）腦殘。

張宇韶不僅批評其他同業不用功，更直接罵另一位名嘴胡采蘋（圖）腦殘。（翻攝胡采蘋臉書）

他透過語音訊息表示：「我個人非常非常不欣賞Amy Hu，口才爛爆了！東西都是剪輯、偷別人的論點，她是Ｘ的歷史文盲，跟聯合報的神經病李光儀都是演辯社的社長！」

除了A小姐之外，還有一名從事出版業的B小姐也指控，張宇韶曾加她的臉書好友，之後多次約她出來喝酒。

B小姐說，她按下同意鍵前，曾問張宇韶為何想加她臉友？張表示對出版業很好奇，也曾在她念的大學任教，B小姐不疑有他，二人成了臉友，沒想到後來張以自己有7,000本藏書為由，約B小姐「碰面聊一聊」，更提了3次以上的喝酒邀約，還稱自己可以找附近的旅館過夜，但最終並未得逞。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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關鍵字：

鏡週刊張宇韶胡采蘋性騷

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