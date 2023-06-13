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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張宇韶被爆多起性騷後致歉　綠委：任何騷擾行為都不該發生

▲▼台灣公民人權聯盟籌備處今日(3/2)司法信心年度民意調查記者會，陳為祥律師（台灣公民人權聯盟籌備處）、吳豪人教授（台灣人權促進會前會長）、黃帝穎理事長（台灣永社）、鄭文龍理事長（台灣陪審團協會）、黃崇佑副主任（台灣制憲基金會）、張宏林執行長（公督盟）、陳惠敏理事長（監所關注小組）、潘威佑秘書長（台灣社）、何宗勳理事長（台灣公民參與協會）、張宇韶副理事長（台灣韜略策進學會）等多名法律人出席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲名嘴張宇韶。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「口才爛爆」，甚至罵胡采蘋「腦殘」。對此，民進黨立委鄭運鵬13日受訪時表示，任何騷擾到別人的行為都不應該發生，每個人過去所做的事情都要面對社會責任，這是最重要的。

針對性騷擾的指控，時隔10天，張宇韶才打破沉默，在臉書上發布道歉聲明，表示坦然面對自己的問題，深刻反省和檢討。張表示，由於他沒有掌握好男女互動的分際，而造成對方的不舒服，一切都是他個人的責任，他也深刻的反省和檢討，不應該一廂情願的表達自己想表達的而忽略對方的感受。

對此，鄭運鵬今在立法院受訪時表示，任何騷擾到別人的行為，無論性別，都應該要保護被害人，也不應該發生，每個人過去所做的事情都要面對社會責任，這是最重要的，最近有很多事件都是在好幾個月，甚至是10、20年前的事，現在才因為社會氣氛站出來，這顯然是現行「性平三法」中沒意識到的狀況。

鄭運鵬指出，法律可以保障他們的權益，但他們卻不敢在那樣的環境中站出來，所以總統蔡英文在前幾天所說的，要先建立第三方申訴機制，讓受害者放心申訴、檢舉，後面的法治作為才有效，這也是七月中旬，立法院為了臨時會「性平三法」修法的處理重點。

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