張宇韶被爆多起性騷後致歉　綠委：任何騷擾行為都不該發生

▲名嘴張宇韶。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「口才爛爆」，甚至罵胡采蘋「腦殘」。對此，民進黨立委鄭運鵬13日受訪時表示，任何騷擾到別人的行為都不應該發生，每個人過去所做的事情都要面對社會責任，這是最重要的。

針對性騷擾的指控，時隔10天，張宇韶才打破沉默，在臉書上發布道歉聲明，表示坦然面對自己的問題，深刻反省和檢討。張表示，由於他沒有掌握好男女互動的分際，而造成對方的不舒服，一切都是他個人的責任，他也深刻的反省和檢討，不應該一廂情願的表達自己想表達的而忽略對方的感受。

對此，鄭運鵬今在立法院受訪時表示，任何騷擾到別人的行為，無論性別，都應該要保護被害人，也不應該發生，每個人過去所做的事情都要面對社會責任，這是最重要的，最近有很多事件都是在好幾個月，甚至是10、20年前的事，現在才因為社會氣氛站出來，這顯然是現行「性平三法」中沒意識到的狀況。

鄭運鵬指出，法律可以保障他們的權益，但他們卻不敢在那樣的環境中站出來，所以總統蔡英文在前幾天所說的，要先建立第三方申訴機制，讓受害者放心申訴、檢舉，後面的法治作為才有效，這也是七月中旬，立法院為了臨時會「性平三法」修法的處理重點。