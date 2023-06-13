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黃連煜遭控性侵⋯廣播主持棒掉了！客傳會決議換人+啟動性平調查

▲第33屆金曲獎最佳客語歌手獎，最佳客語專輯獎，黃連煜。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎最佳客語歌手黃連煜，近來遭控性侵爭議。（圖／攝影中心攝）

記者林育綾／台北報導

台灣#MeToo延燒！去年奪下金曲獎客語歌王的歌手黃連煜，近來被一名網友在網路上爆料，影射遭他性侵，隨後黃連煜也發出聲明否認。不過事件持續延燒，黃連煜在「講客廣播電台」擔任節目主持人遭到撤換，客家公共傳播基金會也啓動性平機制調查。

日前一名網友在網路上發文，影射遭到黃連煜酒後性侵。內容提及對方得過金曲歌王，還很會品酒，她視對方為偶像，不料有次2人在工作室，對方喝酒時，「他突然搭起我的肩，然後強親我，我當時已經喝醉了，沒有力氣反抗，只有滿滿的錯愕，然後接下來的事情我記不清了，只知道我的褲子被脫下來，然後下體被異物插入，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的。」此文一出引發熱議。

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黃連煜所屬的「貳樓音樂工作室」在10日發出聲明否認，指該文章「純屬虛構幻想」並傷害公司名譽。黃連煜委託律師再度於12日發出聲明提到，「該貼文帳號未具真實姓名，稱自己是作夢即影射黃先生對其性侵，乃屬無端指控，性侵一節絕非事實。」

由於「客家公共傳播基金會」轄下「講客廣播電臺」，有節目與「貳樓音樂工作室」合作，由黃連煜擔任主持人；不過客傳會在12日召開臨時董事會，決議要求貳樓音樂工作室更換主持人，並啓動性平機制對此案進行瞭解。

客傳會今（13）日公開發布說明表示，由於事件真相尚待釐清，對於黃連煜先生在講客廣播電臺的節目，將待司法調查等相關程序釐清真相後，再決定後續是否繼續合作。

同時也表示，「客傳會董事會對該女性有勇氣說出自身遭遇，感到沈痛與不捨，若當事人有需要任何協助，客傳會願在權責範圍內做到最好的協助。」

「客家公共傳播基金會」發布，講客廣播電臺與貳樓音樂工作室合作事宜說明如下：
 
客家公共傳播基金會轄下講客廣播電臺自今年三月起委託貳樓音樂工作室製作廣播節目，並由黃連煜先生擔任節目主持人，該節目合約至今年十二月三十一日為止。

惟近日傳出黃連煜先生相關爭議事件，事件真相尚待釐清，客家公共傳播基金會昨（12）日召開臨時董事會，決議要求貳樓音樂工作室更換主持人，並啓動性平機制對此案進行瞭解。

客傳會董事會對該女性有勇氣說出自身遭遇，感到沈痛與不捨，若當事人有需要任何協助，客傳會願在權責範圍內做到最好的協助。

對於黃連煜先生在講客廣播電臺的節目，將待司法調查等相關程序釐清真相後，再決定後續是否繼續合作。

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