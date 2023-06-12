新北男打桌球突倒地命危！消防員與死神搶命…他今天感恩出院

▲淡水男突倒地，消防員緊急急救，成功救回一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名60多歲鍾姓男子，日前在社區運動中心打桌球時，突然暈倒失去生命跡象，警消獲報，先透過電話指導現場民眾CPR，後續在救護人員火速到場實施CPR、AED分析心律，判讀為心肌梗塞後立即實施電擊，讓鍾男恢復呼吸心跳，後續給予應對心肌梗塞的藥物，送淡水馬偕醫院救治，鍾男12日健康出院返家休養。

上週五（9日）上午10時許，新北消防局接獲報案，有民眾在淡水某社區運動中心打桌球到一半，突然倒地、失去呼吸心跳，消防局緊急調派淡水分隊員蘇韋禎、曾育佳出勤趕赴現場，同時透過電話指導現場民眾，協助替昏迷的男子進行CPR。

2名消防員到場後，發現現場為年約60歲的鍾姓男子失去呼吸心跳，立即接手實施高品質CPR，貼上AED進行分析判讀，發現心律為VF（心室纖維顫動），立刻執行去顫電擊並持續CPR。

後續支援的高級救護技術員黃俊彰、陳泓達加入急救團隊共同搶救，在現場順利恢復鍾男的呼吸心跳與意識，並給予應對心肌梗塞藥物，後送往淡水馬偕治療成功挽救性命，今日出院返家休養，鍾男對於救護人員滿滿的感謝！

消防局補充，此次出勤高級救護技術員蘇韋禎於三日內(6/7~6/9)連續成功搶救二名到院前心肺功能停止患者，並於現場恢復呼吸心跳，更於今年榮獲全國十大救護傑出技術員第一名之殊榮。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，民眾運動需要充分熱身並評估自身狀況，如有不適應適時停止運動並休息，切勿逞強，若有緊急狀況請立即致電119尋求協助，依指導對不適者進行協助。