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誆「低匯率」專騙同鄉...越籍女看護痛失5萬　藏鏡人被揪出

▲▼ 越南人騙同鄉3000萬越南幣遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 越南人騙同鄉3000萬越南幣，員警循線於當日下午5時許，在桃園市龜山區萬壽路的某套房內拘提29歲的武姓越南籍男子。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

淡水一名44歲黃姓越南籍女看護日前驚慌報案，她指稱誤信網友「低匯率」匯兌換幣，被騙走越南幣3千萬（新台幣5萬餘元），警方獲報調閱監視器，隔日查獲取款的白牌車賴姓司機，並循線分別於新北市樹林區、桃園市龜山區逮捕涉案的38歲陶姓越南籍女子及29歲的武姓越南籍男子，全案警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，44歲黃女因家境不好，去年隻身跨海來台灣當看護賺錢，積攢了半年的積蓄5萬元要寄回越南供家人生活開銷，聽信同鄉人「低匯率」的詐騙話術，被騙走了辛苦前，本月6日趕緊到淡水警分局中山路派出所報案。

黃女指稱，日前在臉書認識同鄉的越南籍男子，對方聲稱可以用較低匯率換匯轉寄越南家鄉，黃於5月26日準備新臺幣5萬餘元，交付給前來取款的白牌車司機，但事隔多日，家鄉親人遲遲未收到匯款，才驚覺受騙上當。

警方獲報後，通知49歲賴姓白牌車司機，賴男才知道遭人利用犯案，7日上午賴男再次收到詐團指示，賴男這次配合警方協助辦案，他到板橋區向遭詐騙的39歲馮姓越南籍女子拿取新台幣25萬元。

員警一路尾隨到新北市樹林區某巷弄內，發現一名女子四處張望、小心謹慎的上車取款，員警見狀立即上前攔查，38歲的陶姓越南籍女子面對警方的盤問，不僅坦承犯行並指認要她來取款的男子身分，員警循線於當日下午5時許，在桃園市龜山區萬壽路的某套房內拘提29歲的武姓越南籍男子，全案依法移送偵辦。

▲▼ 越南人騙同鄉3000萬越南幣遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 越南人騙同鄉3000萬越南幣遭逮，38歲的陶姓越南籍女子面對警方的盤問，坦承犯行並指認要她來取款的男子身分（圖／記者戴上容翻攝）

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