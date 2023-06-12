新北幼兒園餵藥案　食藥署曝國內15張「巴比妥藥證」現況

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

板橋幼兒園餵藥延燒，有醫師分析腸胃藥、止咳藥中可能含有苯巴比妥。食藥署今（12）日表示，國內現有巴比妥鹽類藥品許可證共計15張，第四級管制藥品共有6張許可證，適應症為癲癇。一般藥品則有9張，主要為含有苯巴比妥成分複方藥品，其中6張屬腸胃用藥、2張為呼吸道用藥，1張為癲癇用藥，均為處方用藥，需要醫師開立方可使用。

食藥署表示，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，且醫療使用須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應；科學上如有使用管制藥品進行研究之需求，可向衛生福利部申請醫藥教育研究試驗計畫，核准後，可依計畫進行相關研究。

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依據「管制藥品管理條例」第28條規定，領有管制藥品登記證者，應於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日之收支、銷燬、減損及結存情形。前項登載情形，應依中央衛生主管機關規定之期限及方式，定期向當地衛生主管機關及食品藥物署申報。

食藥署針對巴比妥鹽類（Barbital）成分製劑藥品許可證分為第三級管制藥品、第四級管制藥品與一般藥品。第三級管制藥品製劑藥品許可證皆已切結不得生產。第四級管制藥品目前尚未被切結不得製造或輸入者，共有6張許可證，主要為含苯巴比妥（phenobarbital）單方藥品，適應症為癲癇。

一般藥品目前尚未被切結不得製造或輸入者，共計9張藥品許可證，主要為含苯巴比妥（phenobarbital）成分之複方藥品，其中6張屬腸胃用藥、2張為呼吸道用藥，1張為癲癇用藥，上述藥品皆為處方藥。

食藥署強調，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，涉及毒品危害防制條例，本次幼兒園案例已涉及刑事案件，由檢警調刑事偵辦中。