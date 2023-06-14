幼童血液巴比妥哪裡來？食藥署公布最新管藥稽查　131件違規樣態曝

▲食藥署副署長陳惠芳。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園學童血液為何驗出微量巴比妥殘留，各界揣測紛紜。食藥署今（14）日公布管制藥品盤點情形，國內持有「登記證」機構或業者共計17562家次，今年上半年稽核5499家次，共查獲131家次違規，佔比2.38%，但以行政疏失佔多數，未發現流向不明情形，巴比妥也在內。

我國共計15張藥品含有巴比妥成分，分別為6張單方藥品與9張複方藥品。6張單方藥品均為癲癇用藥，都列在四級管制藥品，且有3張3年內未生產，僅有2款注射劑、1款錠劑可由醫師開立使用；9張複方藥品則含有微量巴比妥成分，分別為6張腸胃用藥、2張呼吸道用藥與1張癲癇用藥，其中3張腸胃用藥也有3年未製造。

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食藥署副署長陳惠芳表示，管制藥品業者都需取得「登記證」，目前國內持有的業者或機構共計17562家。依據管制藥品管理條例規定，領有管制藥品登記證者業者及機構，應於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日之收支、銷燬、減損及結存情形，並定期申報。

西藥或動物用藥品製造業者及販賣業者，應依規定於每月20日前就其前一個月簿冊登載情形申報；醫療機構、藥局、獸醫診療機構、畜牧獸醫機構及醫藥教育研究試驗機構，應依規定於每年1月向所在地衛生主管機關及食藥署辦理前1年管制藥品申報。

▲食藥署公布最新管藥稽查，131件違規樣態曝。（圖／食藥署提供）

陳惠芳提到，為強化管制藥品管理，食藥署及地方衛生局每年都有進行業者及機構之管制藥品實地稽核，以防止管制藥品流於非法使用。111年管制藥品實地稽核機構及業者計8010家次，查獲226家次違規（違規比率2.82％），違規樣態皆以簿冊未落實每天結存與記載(如調劑或進貨時漏登記、登記購買來源錯誤等)、未依規定定期申報收支結存情形等行政疏失佔多數。

陳惠芳強調，查獲簿冊登載不正確者，涉違反管制藥品管理條例第28條第1項，可依同條例第39條處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；查獲未依規定定期申報者，涉違反同條例第28條第2項，可依同條例第40條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

食藥署再次呼籲，領有管制藥品登記證者之業者及機構，應遵守管制藥品管理條例相關規定，管制藥品包括成癮性麻醉藥品及影響精神藥品(如安眠藥)，依管制藥品管理條例規定，限供醫藥及科學上之需用，如來源不明或非法使用，即涉及「毒品危害防制條例」所稱之毒品。