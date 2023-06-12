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買牙膏送整串衛生紙！全聯首創免費牙齒檢測　指定品送6條牙膏　

▲▼全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動。（圖／業者提供）

▲全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動，口腔清潔品滿額現折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

口罩解封！讓更多人注重口腔衛生，全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動，除了門市口腔清潔品單筆每滿299元，現折30元；更有買指定電動牙刷送6條牙膏、買牙膏送一串衛生紙等優惠，同時更在限定門市舉辦免費牙齒檢測。

全聯首次攜手新北市牙醫師公會，在限定4家雙北地區門市舉辦免費牙齒檢測，每場名額有限。同時推出相關產品優惠，期望讓更多民眾針對自身口腔狀況，購買正確產品，預期透過優惠活動推動下，帶動類別業績成長1成以上。

全聯自6/16~7/6期間推出「口腔研究所」活動，實體門市口腔清潔品單筆每滿299元，現折30元（單筆可累折，不含預購品），同時也推出不少新品與搭配優惠，如活動期間購買歐樂B電動牙刷PRO1一盒，加購歐樂B牙膏，任6條現折810元，相當於買電動牙刷就送6條牙膏！另還有購買高露潔牙刷/漱口水/全效系列牙膏，單筆滿399元，可享折價後「0元加購春風抽取式衛生紙一串」(130抽X12包)。

另外，平常享受美食、飲料當下，食物殘渣、糖分同時化身成蛀牙元凶，全聯推薦新登場的「李施德霖全效護理防蛀漱口水」，清新口氣、強化琺瑯質，溫和口感適合天天使用。同時全聯也新推出適合孩童使用的潔牙好幫手，像是「麗奇寶可夢按壓式兒童牙膏」，超可愛寶貝球造型外型，讓刷牙更有趣；而「NETTEC U型恐龍造型兒童電動牙刷」擁有童趣外觀，搖一搖清潔牙齒，培養小孩刷牙樂趣。

▼全聯在限定4家雙北地區門市舉辦免費牙齒檢測。（圖／業者提供）

▲▼▲▼全聯福利中心6/16~7/6首度推出「口腔研究所」活動。（圖／業者提供）

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