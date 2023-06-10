　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才走進全聯「妹子每次必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

▲▼零食,賣場,超市,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO每次逛全聯「都會有屎意」！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人將早餐店大冰奶，封稱為最強瀉藥，不過一名妹子自嘲，每次她逛全聯時，才進門沒走幾步路，就突然想上大號，因次好奇大家也曾有類似經驗嗎？過去也有網友回應，逛各大賣場也炸屎，尤其逛寶雅莫名順暢，「寶雅真的會！印象中去逛3次2次都拉」、「寶雅真的好拉」。

一名女網友在Dcard尷尬發文，每次去逛全聯超市時，肚子都會莫名躁動，因此好奇求問，「有沒有人跟我一樣，只要去全聯走沒幾步就很想大便？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來網友+1笑回，「請支援衛生紙」、「我男友每次去家樂福一定會拉屎，只有家樂福，我都說他有家樂福拉屎症，而我偶爾會有寶雅拉屎症，只有寶雅」、「我相信你去寶雅、家樂福、新光、遠百、大潤發都會想大便的，不如帶個馬桶出門不錯吧」、「我先生也是！每次去愛買也一定要拉屎，我兒子是一定要尿尿」。

過去就有網友問卦「有沒有聽說過來寶雅就想大便的傳說？」還把早餐店奶茶拿出來做PK戰，到底是「逛寶雅拉得人多」，還是「喝早餐店奶茶拉得人多？」

多數人則認為逛賣場超有用，「寶雅真的好拉」、「寶雅，便秘的去；大冰奶，每天順暢」、「不只寶雅，還有全聯、大潤發、五金百貨都會」、「寶雅真的會！印象中去逛3次2次都拉，而且還1次是便秘，另外還有幾次是經過就進去拉了」、「我進服飾店會想大便」、「難怪寶雅現在有多蓋廁所」、「好市...一進去馬上便意濃厚」。

中醫師王大元在粉專《元氣中醫師 王大元》也曾解釋這神奇原因，逛書局或大賣場想大號原因很多，有人認為是神經反射，就像著名的帕夫洛夫「古典制約」理論，每次拿食物餵狗，同時搖響鈴鐺，一段時間後，只要小狗聽到鈴聲就會流口水；而有些人平時會邊蹲馬桶邊看書，因此逛書局翻閱時想排便，可能也與制約反應有關。

王大元進一步指出，也可能是姿勢變化的關係，因為商品擺設高度不一，需要墊腳、彎腰或蹲下，這類活動會刺激腸胃蠕動，產生「促排現象」；此外，則是許多人是在吃飽喝足後逛書店或賣場，所以逛到一半「屎在滾」，與胃結腸反射有關，就像吃完早餐後想如廁一樣。最後，則是情緒和溫度改變所致，冷氣太強，同樣會出現寒瀉現象。

▼許多人逛寶雅或喝大冰奶，也會莫名想炸屎。（示意圖／（左）ETtoday資料照、（右）記者周宸亘攝）

▲▼ 。（圖／）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／戴資穎不敵安洗瑩　止步4強
獨／黑歷史曝！　3嫌曾連手「聖母」凌虐女信徒
本土劇男星秘婚！　54歲「首次當爸」迎千金
快訊／下到入夜！13縣市大雨特報　最新警戒區出爐
大咖公司經紀人認「性侵6偶像」！　藏23年變態內幕全挖出
王彩樺小女兒高中畢業了！　一家4口同框照罕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園托嬰中心爆虐童「膠帶封口」綑綁手腳！社會局只讓師寫悔過書

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報　「豪雨轟2地」

快訊／17:12屏東三地門規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

遭泰航擦撞困194旅客！長榮2應變措施出爐　「簽轉、派航班接回」

中正大學畢業典禮　80歲博士畢業生親敲14萬字論文

台南明星國中爆霸凌「學生被打到腦震盪」　校方1作為…黃偉哲怒了

才走進全聯「妹子每次必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

AI正夯！北科大校長勉畢業生　成為「無可取代的溫度」

快訊／雨下到入夜！13縣市大雨特報　最新警戒區出爐

第5屆全台首學課程博覽會登場　教育局聯手台積電與成大展現台南教育力

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

KID看穿峮峮「錄完想帶走食物」　聖恩狂嗑蛋糕...收到健康大禮

瘦子發誓沒開美顏：不想看用聽的！　曝「愛女生大屁股理由」險被封XD

桃園托嬰中心爆虐童「膠帶封口」綑綁手腳！社會局只讓師寫悔過書

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報　「豪雨轟2地」

快訊／17:12屏東三地門規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

遭泰航擦撞困194旅客！長榮2應變措施出爐　「簽轉、派航班接回」

中正大學畢業典禮　80歲博士畢業生親敲14萬字論文

台南明星國中爆霸凌「學生被打到腦震盪」　校方1作為…黃偉哲怒了

才走進全聯「妹子每次必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

AI正夯！北科大校長勉畢業生　成為「無可取代的溫度」

快訊／雨下到入夜！13縣市大雨特報　最新警戒區出爐

第5屆全台首學課程博覽會登場　教育局聯手台積電與成大展現台南教育力

索馬利亞遭自殺攻擊！槍手封鎖旅館「與警對峙12hrs」　已9死10傷

北區國稅局「租稅宣導公益健走」登場　2千民眾熱情參與

自願當紅娘傳話有心機　楊小黎傻眼揭「假面閨蜜」手法

米其林必比登榜上有名　觀傳局邀在地達人帶路廟宇周邊美食

不捨朱學恒無限期退出　她批：有點過頭！才華不應該被埋沒

桃園托嬰中心爆虐童「膠帶封口」綑綁手腳！社會局只讓師寫悔過書

夏季特奧代表團11日啟程飛柏林　總統蔡英文授旗力挺選手

出賽寫新高、防禦率不到1　岳少華仍有一點不滿意

普丁宣布：7月開始在白俄部署戰術核武　蘇聯解體後首次！

蘇俊璋、朱俊祥都挨轟　曾總信心喊話：別因一場受影響

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

5億高中生託夢！哭訴靈媒「逼婚過程」凶手不只1人

企鵝妹收「超神厚外套」價格驚人

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

鍾沛君「爆料時機點」有玄機！他讚：是個狠角色

致災性梅雨再炸9天！　把握下週「唯一空檔」

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

朱學恒喊戒酒　被抓包2周前還在喝

維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛

滯留鋒下周發威！專家示警「梅雨季最糟時期」來臨　端午後放晴

2天內連6震！不排除與潮州斷層有關　2周內留意規模4以上餘震

監視器「狂生一堆肥蟲」　網驚：小偷也不敢偷了

史上最大檢察官出走潮　法務部回應

更多熱門

相關新聞

家裡這處「易招好兄弟」！命理師3招變陽宅

家裡這處「易招好兄弟」！命理師3招變陽宅

歌手林語菲的父親、阿公都是乩身，他和弟弟平時也能感應到一些「特別的存在」，某次他在台北三重租屋處誦心經，沒想到抬頭就和一個青面獠牙的非人類「四目相接」，命理師詹惟中表示，會有這樣的狀況基本上有兩種可能，也提醒家中廁所要怎麼做才能讓「陰宅變陽宅」。

全聯全新印花換購！永續精品包0元免費換

全聯全新印花換購！永續精品包0元免費換

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標

全聯幸福餐盒換新菜！「黃金厚厚雞排」開賣

全聯幸福餐盒換新菜！「黃金厚厚雞排」開賣

全聯年中慶來了！第2件5折、裸賣蔬果激省

全聯年中慶來了！第2件5折、裸賣蔬果激省

關鍵字：

全聯寶雅拉屎廁所大冰奶

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

神劇男星「心臟病發猝逝」！享年52歲

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面