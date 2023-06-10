才走進全聯「妹子每次必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

▲原PO每次逛全聯「都會有屎意」！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人將早餐店大冰奶，封稱為最強瀉藥，不過一名妹子自嘲，每次她逛全聯時，才進門沒走幾步路，就突然想上大號，因次好奇大家也曾有類似經驗嗎？過去也有網友回應，逛各大賣場也炸屎，尤其逛寶雅莫名順暢，「寶雅真的會！印象中去逛3次2次都拉」、「寶雅真的好拉」。

一名女網友在Dcard尷尬發文，每次去逛全聯超市時，肚子都會莫名躁動，因此好奇求問，「有沒有人跟我一樣，只要去全聯走沒幾步就很想大便？」

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文章曝光後，引來網友+1笑回，「請支援衛生紙」、「我男友每次去家樂福一定會拉屎，只有家樂福，我都說他有家樂福拉屎症，而我偶爾會有寶雅拉屎症，只有寶雅」、「我相信你去寶雅、家樂福、新光、遠百、大潤發都會想大便的，不如帶個馬桶出門不錯吧」、「我先生也是！每次去愛買也一定要拉屎，我兒子是一定要尿尿」。

過去就有網友問卦「有沒有聽說過來寶雅就想大便的傳說？」還把早餐店奶茶拿出來做PK戰，到底是「逛寶雅拉得人多」，還是「喝早餐店奶茶拉得人多？」

多數人則認為逛賣場超有用，「寶雅真的好拉」、「寶雅，便秘的去；大冰奶，每天順暢」、「不只寶雅，還有全聯、大潤發、五金百貨都會」、「寶雅真的會！印象中去逛3次2次都拉，而且還1次是便秘，另外還有幾次是經過就進去拉了」、「我進服飾店會想大便」、「難怪寶雅現在有多蓋廁所」、「好市...一進去馬上便意濃厚」。

中醫師王大元在粉專《元氣中醫師 王大元》也曾解釋這神奇原因，逛書局或大賣場想大號原因很多，有人認為是神經反射，就像著名的帕夫洛夫「古典制約」理論，每次拿食物餵狗，同時搖響鈴鐺，一段時間後，只要小狗聽到鈴聲就會流口水；而有些人平時會邊蹲馬桶邊看書，因此逛書局翻閱時想排便，可能也與制約反應有關。

王大元進一步指出，也可能是姿勢變化的關係，因為商品擺設高度不一，需要墊腳、彎腰或蹲下，這類活動會刺激腸胃蠕動，產生「促排現象」；此外，則是許多人是在吃飽喝足後逛書店或賣場，所以逛到一半「屎在滾」，與胃結腸反射有關，就像吃完早餐後想如廁一樣。最後，則是情緒和溫度改變所致，冷氣太強，同樣會出現寒瀉現象。

▼許多人逛寶雅或喝大冰奶，也會莫名想炸屎。（示意圖／（左）ETtoday資料照、（右）記者周宸亘攝）

