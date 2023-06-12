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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲男鬧區「見人就撞」死傷者躺一路！邊殺人邊發文：有種在笑啊

▲▼江苏高邮发生轿车撞人事件致2死7伤 。（圖／翻攝自推特）

▲江蘇高郵發生轎車撞人事件致2死7傷 。（圖／翻攝自推特）

者鄭思楠／綜合報導

江蘇高郵市6月11晚發生一起嚴重車禍事故，已釀成2死7傷。有目擊民眾稱，肇事司機為有預謀開車、無差別撞人。網傳多張疑似肇事者的微信截圖事後曝光，他邊撞還邊發朋友圈。截圖顯示，他一共發了5條，全部用「死」字當配圖，發文說「你們都去死吧」、「我是你們的爸爸，你們有種在笑啊」。

據《極目新聞》報導，11日夜間，江蘇揚州高郵市一司機駕車連續衝撞多人。網友發布的影片及照片顯示，有多人躺在路邊，一輛汽車車頭被撞毀，旁邊多人圍觀。有網友稱，事發時間在11日晚上8時許，事發後，相關路段拉了很長一段警戒線。

事發地點位於高郵開發區秦郵茗都小區門口。事發時正值散步高峰期，路上有較多行人。有目擊者稱，疑似肇事司機就住在秦郵茗都小區，應該是有預謀的撞人。網傳多張疑似肇事者的微信截圖曝光，他邊撞還邊發朋友圈。

他發文說，「你們都去死吧」、「你們有種在笑啊，這就是你們的下場」、「一幫兒子 我是你們的爸爸 教順（疑為教育）你們一下 」、「一幫臭兒子加你們爸爸幹嘛 只要爸爸教順一下你們麼 」、「你們的爸爸今天就像教順你們一下怎麼啦？不服啊 」。

▲▼江苏高邮发生轿车撞人事件致2死7伤 。（圖／翻攝自推特）

▲肇事者一邊撞人一邊發文 。（圖／翻攝自推特）

據《潮新聞》報導，知情人朱先生說，他於當晚8時30分許到達現場，圍觀市民告知，肇事者開著一輛奧迪車，見人就撞，「聽人說司機是故意將車輛駛向人員密集處的，當時正在散步的一家三口直接被撞倒。」

朱先生透露，肇事司機鄒某住在秦郵茗都小區，應該是有預謀地撞人。朱先生還發來多張疑似肇事者的微信截圖，肇事者邊撞還邊發朋友圈。

一影片的拍攝者邊拍攝邊說，「有一個車撞了6部車，到處撞的是人，你看著……。」另一拍攝者說，「前面還有被撞的，撞了十幾個人。」

江蘇揚州高郵市公安局12日通報，當地經濟開發區洞庭湖路發生汽車撞人事件，導致2人死亡、7人受傷，涉事25歲男司機已經被公安機關抓獲。通報稱，事發在昨晚8時許，在接到報警後，公安機關迅速到場處置，並協助救助傷者，事件正在進一步調查處理。

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