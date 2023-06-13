金門2車路口對決！休旅車頭狂冒煙　小客車上3人受傷送醫

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門昨(12)日下午4時許發生一起車禍。黃姓男子駕駛黑色小客車行經經武路口，正打算左轉時，與對向一輛休旅車碰撞，小客車車頭當場被撞爛，休旅車車頭則不斷冒煙。黃男和車內2位乘客頭部挫傷，送醫治療，休旅車駕駛則未受傷。警方到場為雙方駕駛進行酒測，初步排除酒駕，肇事原因仍在釐清中。



▲金門昨(12)日下午4時許發生兩休旅車互撞事故。（圖／林名揚翻攝，下同）

黃姓男子(65歲) 於12日下午4時8分左右，駕駛黑色自用小客車，沿金湖鎮瓊義路由瓊林圓環往尚義方向行駛，至經武路口欲左轉時，碰撞對向由陳姓男子(45歲)駕駛的黑色休旅車，導致黃及其車內乘客王男(62歲)、陳男(60歲)頭部挫傷，送衛福部金門醫院就醫，另一名汽車駕駛陳男則未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口均應做好『速度管理』、並做好『減速』、『停』、『讓』之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照《道路交通管理處罰條例》第45條，處600元以上1800元以下罰鍰。