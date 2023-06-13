婚禮巴士翻覆10死25傷「喜事變喪事」　澳洲30年最慘…司機被捕

▲澳洲新南威爾士巴士翻覆意外釀10死25傷慘劇。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

澳洲新南威爾士州11日發生一輛滿載婚禮賓客的專車巴士翻覆意外，造成10人死亡、25人受傷慘劇，是澳洲近30年來最嚴重的巴士事故。目前，當地檢警已經依涉嫌危險駕駛罪名拘留並起訴巴士駕駛。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，車禍發生在當地時間11日晚間11點30分左右，該輛巴士載著賓客剛離開婚禮會場，行經新南威爾士州杭特地區格雷塔鎮（Greta）附近的杭特高速公路（Hunter Expressway）時，在一處環形交流道發生翻覆意外。

新南威爾士警方表示，當時車上包括司機在內共有36人，而該輛巴士最多可以容納54名乘客，而當天舉行婚禮的新郎和新娘則都不在車上。據悉，事故發生後，傷者被分別送往多家醫院救治。當地衛生機關發表聲明說，截至6月12日上午，除了1名傷患情況危急外，其他入院治療的患者情況穩定。

至於58歲的巴士司機則在警方看押下，被送往醫院接受強制性的藥物酒精檢測和其他評估。隨後，他被控涉犯10項危險駕駛致死罪，包括以危險方式駕駛和過失致死等罪嫌而遭拘留，且法院拒絕他保釋。

報導提到，事故發生後，車禍調查人員和法醫鑑識人員到場展開調查，其中一個主要調查重點是車內座位是否都有依規定配置安全帶、安全帶是否能正常使用，以及乘客是否有繫好安全帶。

另外，救援人員也在現場嘗試將罹難者遺體移出車外，這被形容為是一項「艱鉅的任務」。新南威爾士警察局長韋伯（Karen Webb）表示，「現場情況非常複雜且糟糕。」她補充說，救援人員必須砸碎巴士的前擋風玻璃，讓一些還能自己行走的傷者離開車輛，然後將其他人拉出車外；她還說，「毫無疑問，這對任何救援人員來說，情況都非常困難。」