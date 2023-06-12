快訊／駕「瑞典坦克」撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉6日發生死亡車禍，一名國立宜蘭大學60歲吳姓教授駕駛「瑞典坦克」VOLVO轎車，疑似未注意車前狀況，高速撞上麵包車後又波及對向小貨車，導致1男2女身亡，肇事吳男則是重傷昏迷。今(12)日醫院表示，吳男經搶救6天後，於下午5時許宣告不治。

▲宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路三段的交叉路口發生死亡車禍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

回顧整起事發經過，60歲吳姓Volvo駕駛6日上午7時04分沿溪濱路三段西往東方向直行，追撞同向麵包車，由於撞擊力道猛烈，麵包車內母女噴飛車外，其中42歲鐘姓母親當場慘死，18歲陳姓女兒經緊急送醫搶救宣告不治，車禍更波及對向小貨車52歲溫姓駕駛，溫男經搶救亦宣告不治。

整起事件一共造成3人死亡，至於肇事的吳男則是受有額頭撕裂傷，左肩及胸部挫傷、四肢擦傷，經全身電腦斷層掃描，再發現顱內出血、腹內出血等傷勢，須進行手術搶救，昏迷指數3分，經搶救6天後仍不治。

據了解，Volvo駕駛吳男為國立宜蘭大學化學工程與材料工程學系的教授，出事前正趕著要去學校上課，研究專長為化學工程、環境工程，曾獲行政院國家科學委員會頒發「99年度大專院校獎勵特殊優秀人才」，並獲校內「110學年度優良導師」榮譽。至於整起事件詳細發生原因、經過及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。