二度心碎！病逝寵交「網紅標本師」製作...3年後再見面慘成木乃伊

▲投訴者L小姐指出，她將病逝的愛寵刺蝟交給網紅標本師做剝製標本，豈料近3年後拿到的成品卻與說好的不一樣。圖左為成品，右為生前照。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

愛寵離世是令人痛苦的事，而寵物標本也成寄託哀思方法！L小姐投訴，愛寵刺蝟2020年7月病逝，以7000元委託小有名氣標本師製作「剝製標本」。期間L小姐多次詢問進度，但卻被各種理由拖件。今年5月終於拿到成品，沒想到刺蝟卻成「木乃伊」狀態，造成她二度傷害，認為標本師涉嫌詐欺，已委任律師提告追究刑責。

L小姐憂愁回憶，2020年7月4日愛寵刺蝟「chocho」病逝，為了想保留與愛寵點點滴滴，她上網委任寵物標本界小有名氣的老師，她也明確要求讓刺蝟呈現「睡著狀態、躺著就好」，並提出「躺在乾燥花或者柔軟材質用玻璃罩著」，加上愛寵有解剖，因此她提出傷口不要擴大，對方也稱「可以不用縫製」最後報價7000元，而罩子跟棉花等等要等製作完後收取，雙方委託成立，並預計隔年初即可完成。

過了約定好時間，L小姐在2021年2月8日主動追問，卻得到「目前正在除油脂中，預計4到5月給」，過了二次約定時間，7月8日她再度詢問是否可取回標本，卻被告知「幫您詢問進度」後便無下文。

期間7月、10月、12月詢問，都是得到「目前再去油補色」、「快要完成剩一些後續的細部修整」、「還需要等待」及「剩下最後最後的細部調整」等藉口，L小姐感到困惑並起疑，只好以思念chocho為藉口，要求對方拍照片給她，對方承諾要拍她卻盼了個空。

▲愛寵從3D變2D，讓L小姐極度心痛。（圖／讀者提供）

一路拖到今年5月，L小姐終於拿到成品，豈料興奮開箱竟是崩潰景象，愛寵竟從「3D變2D」宛如木乃伊，她當下也立刻向對方表示，對成品十分不滿意，根本是「二度傷害」。

L小姐說後來聯絡其他標本老師，詢問是否可以幫忙修復，並拍照給老師看，但老師卻回「可能是屍體乾燥」，也應證老師所說，「標本」本身臭味難聞，她才赫然覺得金毛給她的是屍體乾燥，而非當初要求的「剝製標本」。

但最令L小姐氣憤的是，經追問對方卻堅稱剝製沒有問題，還強調他們的剝製，就是保留四肢跟頭骨在原本的身體裡面，稱願意退還剩下3500元製作費用，還要求簽署協議書，還說提供售後服務；後來對方又改變說詞，稱他們剝製「是保留頭骨及『其他部位』」，並再度提出願意全額退款，但要求簽協議書，但她未答應。

對此，L小姐認為從委託製作到拿到成品，拖了2年多，成品又不如預期對她來說是二度傷害，近期已搜集資料並與律師討論，除了針對拖延交件時間提民事訴訟，同時也認為金毛工作室製作標本並非「剝製標本」而是乾燥屍體，涉犯詐欺，近日會委任律師遞狀提詐欺告訴。

據了解，與L小姐遇到雷同狀況的受害主人眾多，將擬提集體訴訟，至於先前已提告詐欺罪，目前由士林地檢署偵辦中。

《東森新媒體ETtoday》傳訊給金毛工作室，截稿前尚未取得回應。