烏克蘭：新卡科夫卡水壩炸毀已奪14命　俄軍設哨站「阻平民逃生」

▲烏克蘭新卡科夫卡水壩被炸毀後，洪水沖向周圍定居點。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）日前被炸毀坍塌後，洪水沿第聶伯羅河（Dnipro）沿岸沖向周圍定居點，導致2700多人被迫撤離。烏克蘭官員11日透露，在這場洪災中死亡的人數已經上升至14人，而烏俄雙方也相互指責對方在疏散平民的過程中展開砲擊。

據CNN報導，烏克蘭內政部長克里門科（Ihor Klymenko）指出，在烏克蘭控制的赫爾松地區（Kherson），氾濫的洪水已導致5人喪命、35人失蹤，其中包括7名兒童，而尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）也有1人死亡。

▲烏克蘭聲稱有14人在這場洪災中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

克里門科也補充，位於被毀水壩上游的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區（Dnipropetrovsk）有近16.2萬人沒有乾淨的飲用水，而這場洪災也導致2700多人被迫逃離家園，其中約有190人為兒童。

赫爾松地區軍事行政長官普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）告訴烏媒，俄羅斯佔領的秋魯平斯克地區（Oleshky）有至少8人被洪災奪命，但俄羅斯任命的政府卻在當地「設立哨站，阻礙人們從河岸東邊撤離」，只有那些申請了俄羅斯護照的居民才被允許離開。

赫爾松地區軍事行政當局也指控俄羅斯在他們撤離平民之際持續發動砲擊，「敵人在過去一天內發動了41次襲擊」，但俄羅斯也同樣指責烏克蘭在他們疏散平民的過程中進行砲擊。