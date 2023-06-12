俄國防部有意6月底前「接管」　瓦格納首腦怒了：不會簽約

▲瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國國防部10日宣布，「志願軍分遣隊」將被要求7月1日之前與國防部直接簽約，儘管措辭模糊，但被廣泛解讀是為了「直接控制」傭兵組織瓦格納集團。對此，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）11日憤怒表示，他的部隊會實施抵制，「將不會和（國防部長）紹伊古簽署任何合約」。

俄羅斯國防部10日聲明並未提及瓦格納或其他準軍事組織，並稱此舉是為了提高俄軍在烏克蘭戰鬥的效率，與國防部直接簽約「將賦予志願軍分遣隊必要的法律地位，為組織創造全面支持及完成任務的共同途徑。」

但普里格津堅稱，他的部隊與俄軍整合地很好，卻因為必須向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）報告而降低效率，「紹伊古無法妥善管理軍隊」。

▲瓦格納集團被視為俄羅斯國家權力在世界各地運作的工具。（圖／路透）



根據BBC，瓦格納集團日益成為俄羅斯國家權力在世界各地運作的工具，據信在非洲國家馬利（Mali）、中非共和國、蘇丹及利比亞皆有部署。在烏俄戰爭中，他們與俄軍並肩作戰，並且扮演重要角色，去年12月經美方估計，約5萬名士兵在前線戰鬥。

不過，瓦格納集團與俄國軍方陷入長達數月的緊張關係，近幾周更有一觸即發的風險。普里格津多次公開指控國防部長紹伊古及參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）無能，刻意讓前線的瓦格納集團缺乏補給。但他據稱也抱有自己的政治野心。

上周，瓦格納綁架俄羅斯陸軍指揮官凡尼維汀中校（Roman Venevitin），指控此人在巴赫姆特附近朝著瓦格納的車輛開火。這名中校獲釋後，也指控瓦格納強迫士兵簽約，試圖向國防部勒索軍武，在前線煽動「無政府狀態」。普里格津反駁這些批評「完全是胡說八道」，還暗示已經準備好把軍隊部署在俄羅斯領土上，與邊境貝爾哥羅德地區（Belgorod）的叛亂勢力戰鬥。