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客家小炒全國爭霸賽南區初賽　「甲仙仙香飲食店」奪冠

▲2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽，由「甲仙仙香飲食店」奪得冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽，由「甲仙仙香飲食店」奪得冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2023客家小炒全國爭霸賽」今(10)日於竹田公有零售市場盛大登場，來自雲林縣、嘉義縣、高雄市以及屏東縣的料理好手同場競技，現場民眾熱鬧參與，由「甲仙仙香飲食店」獲得南區初賽的冠軍。

▲2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽，由「甲仙仙香飲食店」奪得冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽，由「甲仙仙香飲食店」奪得冠軍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣副縣長黃國榮表示，客家小炒競賽讓客家的傳統美食文化不僅可以持續傳承下去，更透過創新烹調的手法展現多元的發展性，也藉由這個機會，讓平時匆忙的步調獲得舒緩放鬆的鄉親朋友，來到竹田慢城享受悠閒時光。

客家委員會主任秘書廖育珮及處長陳瑞榮也到場勉勵所有參賽隊伍，表示希望透過客家小炒競賽的辦理，將客家美食推廣出去，讓更多人認識客家文化。

這屆南區初賽冠軍為「甲仙仙香飲食店」、亞軍為「H20水京棧國際酒店」、季軍為「悠活度假事業有限公司料理王餐廳」，佳作為「萬巒食堂」及「天使花園農場」，人氣獎則由「美美餐飲商行」獲得。

參賽隊伍結合周邊市場資源運用在地食材，不僅色香味俱全，料理更是富含地方特色，冠軍的料理保有客家小炒完整的色澤、香氣且精緻度高，運用甲仙的芋頭，將客家小炒包覆，香氣四溢創意滿分。亞軍的創意料理運用紫高麗菜汁揉入糯米糰，顏色十分療癒，豐富的內餡滋味凸顯了客家料理的香卻不油膩。季軍刀工了得，整體客家小炒，以及豆腐外皮搭配客家內餡，嚐起來嫩香有餘，令人印象深刻。

評審長葉宗奇表示，這次競賽各優異團隊的特色，都極富傳統和創新的思維和能量，獲得「2023客家小炒全國爭霸賽」冠軍殊榮的團隊也將代表南區揮軍北上參加決賽，期待他們延續去年的佳績，將獎項留在南區，也為自己爭取光榮的戰績，成為台灣家喻戶曉的名店。

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