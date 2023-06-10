豐原童泡澡溺死　鄰居爆「深夜傳怒吼、哭聲」疑被虐：警察來過

▲豐原6歲男童疑遭虐死，男童父親被認為涉案重大遭聲押獲准，圖為男童父親之同居人。（圖／記者許權毅攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中豐原一名6歲徐姓男童1日晚間疑似遭到徐姓生父毆打，並在致意識不清的況狀被帶去泡澡而溺斃。對此，一名住在附近的鄰居透露，時常聽到男生怒吼跟孩子的哭聲，「頻率大概每隔一兩個禮拜吧，看男方心情」，也有其他住戶受不了而報警，但結果不了了之。

該名鄰居的說法被傳至PTT，鄰居表示，案發的徐姓一家人於半年前搬進公寓內，起初還曾看到有類似討債的人衝進公寓，接下來就時常聽到男子的怒吼及小孩的哭聲，「頻率大概每隔一兩個禮拜吧，看男方心情，然後有大概率有喝酒」，「（爸爸）對我們也很禮貌，如果不是半夜一、兩點會傳出怒吼聲的話，的確是很正常看起來」。

原PO指出，徐男對待鄰居的態度都算客氣，其他鄰居有直接跟徐溝通，也有報警求助，通常都能讓大吵的情況消停一陣子，但沒多久又故態復萌，「男童的乖基本上是那種很安靜，但是女方叫他叔叔阿姨，他會跟著喊的那種。」

台中地檢署6日會同法醫對男童進行解剖，確定死者身上有新的傷勢，檢方再傳訊死者父親徐男，認定徐男犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，且有羈押之必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。