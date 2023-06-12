年奪1.4萬命！新冠躍居「年度第3大死因」　羅一鈞預測明年排名

▲衛福部公布最新國人十大死因。（左起）疾管署副署長羅一鈞、衛福部統計處處長李秋嬿、國健署副署長賈淑麗。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（12）日公布111年十大死因統計，總體死亡人數增加2萬4266人，較去年增加13.2%，新冠肺炎首度入榜，總計奪走1萬4667人位居第三。疾管署副署長羅一鈞表示，今年新冠死亡累計5157人，預估明年依然會列居十大死因榜，但排名將落在第六、七名，與糖尿病、高血壓相當。

去年是國內最大新冠流行年，疫情高峰發生在109年的國家如美國、英國等，新冠疫情排名已從第1至3名高峰下降，但疫情高峰發生在111年的國家，如澳洲、台灣等，去年新冠死因排名均上升，我國與澳洲110年新冠死因排名分別為19名與34名，今年均升至第3名。

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羅一鈞表示，去年新冠死亡人數為1萬4667人，年齡主要分佈在65歲以上，占比8成6。進一步分析各年齡層死亡佔比，85歲以上超高齡者佔41.3%，75~84歲佔27.8%，65~74歲為47.2％，顯示新冠對高齡者衝擊大，特別是接種未滿3劑者最受影響。

羅一鈞提到，截至今（12）日今年的新冠死亡人數為5157人，推估明年可能還是會入十大死因榜，但還是要看疫情趨勢與死亡統計而定。

根據《經濟學人》最新統計，截至2022年台灣超額死亡人數為2萬2852人，比衛福部統計的2萬4266人微幅略減。

羅一鈞解釋，經濟學人在統計時已把人口老化等自然死亡因素去除，但以去年新冠死亡人數1萬4667人計算，超額死亡仍以新冠佔比64%最高，另外3成則與新冠無直接相關，例如慢性病也有微幅成長。