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新冠大爆發！　「天選之人醫」提8建議

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫情反撲。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，新冠疫情大爆發，「很幸運的！我到現在仍是COVID-19的天選之人」，提供8項預防COVID-19感染的關鍵要領，像是進出人潮擁擠的公共場所最好還是能配戴口罩，或是千萬不要用手指按了電梯，又滑手機。

許秉毅11日在臉書說，其實最近在第一線行醫的一般內科或家醫科醫師，大概都可以感受到COVID-19大爆發了！他近來到一家診所去支援，兼看各種內科疾病，就發現因為感冒症狀來看病人暴增，數目大概有過去的8倍之多。

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▼新冠病毒殘存在物體表面的可能天數。（圖／翻攝許秉毅臉書

（圖／翻攝許秉毅臉書）

許秉毅指出，而從衛福部疾管署在6/6公布的資料也顯示，本土第四波新冠疫情來到最高峰！過去7天平均每天新增244例中重症病例，上升17％，死亡平均增加28例，創下中重症才要通報以來最高，估計目前每天約增加2.3萬-2.8萬人染疫。

許秉毅提到，這波疫情真的來勢洶洶！而令人尤其擔心的是 ，隨著口罩解禁、輕症免通報、患者不必隔離，COVID-19的防範更加困難；雖不少民眾出門仍會戴口罩，以避免COVID-19的飛沫傳染，卻仍會徒手拿東西吃，忽略了COVID-19的環境傳染（又稱「鼻水—眼口鼻傳染」）。

許秉毅表示，事實上，COVID-19病毒會存在於患者的鼻水、唾液、皮膚、糞便之中，患者打噴嚏時，用手掩口鼻時，手上便可能汙染到鼻水，而後如果再去接觸電梯按鈕、門把、水龍頭、滑鼠、紙鈔或錢幣，鼻水中的病毒就可能汙染到這些物品。

許秉毅指出，有一些研究探討COVID-19患者日常生活用品受病毒汙染的情形，發現汙染率是手機78%、電話40%、廁所81%、門把16%、電腦鍵盤40%、滑鼠33%、電梯按鈕43%，所以在COVID-19流行時，使用公共廁所、按電梯按鈕及握門把都有受感染的風險。

▼新冠確診者日常生活物品被病毒汙染機率。（圖／翻攝許秉毅臉書）

（圖／翻攝許秉毅臉書）

「很幸運的！我到現在仍是COVID-19的天選之人」，許秉毅提供8項預防COVID-19感染的關鍵要領，給好友們參考：

1、按電梯按鈕最好用衛生紙或指背（手指背面），出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。

2、千萬不要用手指按了電梯，又滑手機，因為這會汙染你的手機面板。

3、吃東西時要使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，也禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。

4、公用廁所是最容易傳染疾病的地方，使用廁所完，洗手後，記得用擦手紙把手擦乾，然後將擦手紙包在水龍頭上關水，最後記得用擦手紙包住廁所的門把，出了廁所，再將其丟棄，以避免手部的二次汙染。

5. 吃外與朋友一起用餐時，應使用公筷母匙。吃桌菜時，最好第一輪就夾好夾滿，以減少吃到被患者飛沫汙染之菜餚的機會。

6. 開車或騎車前，用含有酒精濕紙巾，把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒一次。

7. 每天剛到辦公室時，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠，讓工作環境保持清潔。

8. 進出人潮擁擠的公共場所最好還是能配戴口罩，返家後，將用過的口罩拋於垃圾桶內，不要第二天再次使用。

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