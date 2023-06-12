十大死因「癌症」連41年居冠！　新冠肺炎首度入榜「位居第三」　

▲衛福部十大死因統計。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部統計處今（12）日公佈111年國人死因統計結果，其中「惡性腫瘤、心臟疾病和嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」位居前三名，癌症更蟬聯41年冠軍，去年奪走5萬1927條人命，佔所有死亡人數的24.9%，死亡率與標準化死亡率均有增加。前年新冠肺炎排名為19位，去年因死亡人數增至1萬4667人，也讓排名躍升至第3位。

衛福部指出，111年死亡人數共計20萬8438人，較110年增加2萬4266人，增幅達13.2%，死亡年齡中位數為78歲，較去年增加1歲。

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以死亡人數除以年中人口數，死亡率為每10萬人口893.8人，較去年上升13.9%。但若以WHO 2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率來看，每十萬人口增加443.9人，增加9.5%。

至於首度擠入十大死因的新冠肺炎，111年死亡人數為1萬4667人，年齡主要分佈在65歲以上，佔比8成6；死亡年齡中位數為82歲，較110年增加10歲。新冠入榜讓其餘疾病死因排名下降一名，「慢性肝炎與肝硬化」更是首度跌出十大死因榜外，來到第11名。

衛福部統計，十大死因死亡人數合計15萬7267人，占總死亡人數75.5%，與110年相較，111年死亡人數均增加，年增率以新冠肺炎最顯著，其次依序為高血壓性疾病（+10.6%）、心臟疾病（+8.3%）與糖尿病（+7.3%）。

若就性別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居首位；25-44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。