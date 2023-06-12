政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光：大膽又敢玩

▲疑似多P的多人酒局派對。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司。此舉引起譁然，校友、同校生紛紛怒撻伐，「出這種學弟有夠他X丟臉」、「可以把他退學嗎」。

一名政大同學在Dcard發文提到，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，發文的何同學號稱，以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

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從IG官網、限動截圖可見，包括「同居約會派對、多人酒局遊戲」的海報、情侶體驗等，上面還強調，「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」

▲該名同學大剌剌在校版招員工。（圖／翻攝自Dcard）

這讓她不以為然，直呼「完全看不出來哪裡有在教人提升自我、把妹，反倒更像是在媒介性交易？」

她直言，上面並非以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？更詭異的是，他們似乎也知道這處於灰色地帶間，所以還分散了不同的IG帳號。」

不過，消息曝光後，該名同學已把其中兩個帳號都關掉，剩下一個則改掉帳號名跟刪光粉絲。

▲其中一個IG帳號。（圖／翻攝自Dcard）

原PO忍不住氣罵，「我不知道這位同學到底哪裡來的臉，敢在學校交流版光明正大的發展這種有違法疑慮的事業？也麻煩他不要再丟法律系的臉，不然真的是欠檢舉。」

對此，大票同校生也怒洗版，「我前年在酒吧被這位何同學性騷擾」、「真的很丟臉，讀到政大法律搞個創業好像很厲害，結果是這種生意」、「支持退學」、「我真的快笑死，之前不就已經爆過一次了，怎麼還有臉繼續啊」、「毀壞本系名譽，還想當法律人」。

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▲約妹群組。（圖／翻攝自Dcard）