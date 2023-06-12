　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光：大膽又敢玩

▲政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光：大膽又敢玩。（圖／翻攝自Dcard）

▲疑似多P的多人酒局派對。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司。此舉引起譁然，校友、同校生紛紛怒撻伐，「出這種學弟有夠他X丟臉」、「可以把他退學嗎」。

一名政大同學在Dcard發文提到，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，發文的何同學號稱，以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從IG官網、限動截圖可見，包括「同居約會派對、多人酒局遊戲」的海報、情侶體驗等，上面還強調，「女生主動大膽又敢玩，可以摟抱、愛撫、舌吻、摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」

▲政大生被爆「開賣淫公司」。（圖／翻攝自Dcard）

▲該名同學大剌剌在校版招員工。（圖／翻攝自Dcard）

這讓她不以為然，直呼「完全看不出來哪裡有在教人提升自我、把妹，反倒更像是在媒介性交易？」

她直言，上面並非以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？更詭異的是，他們似乎也知道這處於灰色地帶間，所以還分散了不同的IG帳號。」

不過，消息曝光後，該名同學已把其中兩個帳號都關掉，剩下一個則改掉帳號名跟刪光粉絲。

▲政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光：大膽又敢玩。（圖／翻攝自Dcard）

▲其中一個IG帳號。（圖／翻攝自Dcard）

原PO忍不住氣罵，「我不知道這位同學到底哪裡來的臉，敢在學校交流版光明正大的發展這種有違法疑慮的事業？也麻煩他不要再丟法律系的臉，不然真的是欠檢舉。」

對此，大票同校生也怒洗版，「我前年在酒吧被這位何同學性騷擾」、「真的很丟臉，讀到政大法律搞個創業好像很厲害，結果是這種生意」、「支持退學」、「我真的快笑死，之前不就已經爆過一次了，怎麼還有臉繼續啊」、「毀壞本系名譽，還想當法律人」。

►被爆「開賣淫公司」校版徵才！　政大法律系生長文道歉了

▲政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光：大膽又敢玩。（圖／翻攝自Dcard）

▲約妹群組。（圖／翻攝自Dcard）

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／5縣市豪大雨特報！　整片「蓋滿南台灣」
快訊／金曲歌王遭控性侵！　火大發3聲明
快訊／侯友宜出席了！餵藥案記者會「司法還原事實」
快訊／高階警官猝死！　看球賽突昏倒
獨／沿途看到很多屍體！曾格爾征服世界第3高峰
快訊／被爆「開賣淫公司」！　政大生道歉了
快訊／暴雨不停！　高雄「水淹小腿」：非必要勿外出
畢典同學「連打3通電話」整台上郭台銘！　郭董回應了
快訊／太平山森林遊樂區「邊坡坍方」！　228人受困
一爆醜聞人人喊打　朱學恒人緣差？網「4字」曝痛點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我可以和妳打X嗎？」美女議員控名嘴性騷擾：你比朱學恒還噁心

雨彈狂炸紓解高雄旱象　陳其邁曝：本周「水情轉綠燈」應沒問題

政大生校版徵才她去了！曝光全對話「狂被邀面試」：莫名其妙

癌症死亡時鐘快轉3秒！72萬人疫情影響「中斷篩檢」　這癌掉最多

5縣市豪大雨特報！整片對流「蓋滿南台灣」　今午後雨區漸南移

政大生被爆「開賣淫公司」還在校版徵才　校方：送獎懲委員會審議

快訊／被爆「開賣淫公司」校版徵才！　政大法律系生長文道歉了

配合捷運工程…北桃園停水43hrs！市府開設「大規模停水應變中心」

舉頭三尺有神明！台中出現「佛祖雲」　奇景成因曝光

十大死因「癌症」連41年居冠！　新冠肺炎首度入榜「位居第三」　

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

天母停車場小孩掉落坑洞

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

鄭容和嘴甜喊「最愛的城市是台北」　中文獻唱《Checkmate》自認「最擅長跳舞」

「我可以和妳打X嗎？」美女議員控名嘴性騷擾：你比朱學恒還噁心

雨彈狂炸紓解高雄旱象　陳其邁曝：本周「水情轉綠燈」應沒問題

政大生校版徵才她去了！曝光全對話「狂被邀面試」：莫名其妙

癌症死亡時鐘快轉3秒！72萬人疫情影響「中斷篩檢」　這癌掉最多

5縣市豪大雨特報！整片對流「蓋滿南台灣」　今午後雨區漸南移

政大生被爆「開賣淫公司」還在校版徵才　校方：送獎懲委員會審議

快訊／被爆「開賣淫公司」校版徵才！　政大法律系生長文道歉了

配合捷運工程…北桃園停水43hrs！市府開設「大規模停水應變中心」

舉頭三尺有神明！台中出現「佛祖雲」　奇景成因曝光

十大死因「癌症」連41年居冠！　新冠肺炎首度入榜「位居第三」　

618電信優惠出爐！4G吃到飽388元　再抽旗艦機

大陸5月新冠死亡164人　中疾控：疫情呈下降趨勢

恐怖情人潛入房間3小時性侵2次！還持水果刀猛刺她

再嗆賴清德「搞不清楚狀況」　侯友宜：私幼餵藥案早有專責醫院

「戰狼大使」盧沙野傳將返國　發言太爭議引發外交風波

廟會遶境同陣頭2男酒後大小聲　屏東警隔開告誡約制

「我可以和妳打X嗎？」美女議員控名嘴性騷擾：你比朱學恒還噁心

Junior曬對戒「希望我老慢一點」　感性告白林萱瑜網看哭：太浪漫了

廚房蟑螂到處爬！人妻曝婆婆衛生習慣差崩潰：炒菜木鏟發黑繼續用

雨彈狂炸紓解高雄旱象　陳其邁曝：本周「水情轉綠燈」應沒問題

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

快訊／大雷雨警報！　高屏防劇烈降雨、雷擊

5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

新冠大爆發！　「天選之人醫」提8建議

阿嬤養的？人妻見巨肥蜈蚣嚇到棄車

1家具「爬滿塵蟎+細菌」　醫：趕快洗

前輔導長「沒想到人生中最乖決定，以最叛逆方式出場」

女友尿尿完「1習慣」他看呆！一票喊噁

台灣西南方「一大坨水氣」　可能影響7-10天

6月好運起飛！3類人「步步走高」人脈大爆發

更多熱門

相關新聞

被爆「開賣淫公司」校版徵才！政大法律系生道歉了

被爆「開賣淫公司」校版徵才！政大法律系生道歉了

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司。此舉引起譁然，對此，負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」

未婚夫兄弟「一見面就狂眨眼」逼瘋她　茶妹不忍了

未婚夫兄弟「一見面就狂眨眼」逼瘋她　茶妹不忍了

男友愛撫…她下面卻飄蒜味！最美博士解答了

男友愛撫…她下面卻飄蒜味！最美博士解答了

「女友沐浴乳挑逗」男急喊別動　一票人看原因炸了

「女友沐浴乳挑逗」男急喊別動　一票人看原因炸了

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

關鍵字：

政大生政大生賣淫公司賣淫公司茶妹約茶舌吻愛撫

讀者迴響

熱門新聞

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

快訊／江蕙封麥8年攻蛋飆唱《家後》！　激動噴淚：謝謝沒忘記我

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

國道3車追撞一片黑　他6秒驚險閃避掀驚呼

研究：精蟲數暴跌60%！「5種殺精行為」醫示警別再做了

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面