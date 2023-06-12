快訊／被爆「開賣淫公司」校版徵才！　政大法律系生長文道歉了

▲何同學在校版招員工。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司。此舉引起譁然，對此，負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」

何同學表示，「關於違反勞基法，若有此等事實，我一定會負起責任。還有為了迎合滿足潛在客群，而使用過於不尊重女性的詞彙來行銷，讓大家心生厭惡，我也深刻反省了，在此致上萬分的歉意。」

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▲公司IG帳號。（圖／翻攝自Dcard）

至於營業內容究竟為何？是否違法提供性交易媒介？何同學解釋，「敝公司確實有嘗試想規劃出租女友及其他娛樂、約會服務；不過其實尚未有任何客人與營利。至於那些截圖訊息中之所以提到摟抱、愛撫、舌吻、摸奶等詞彙，也是為了保護女生的安全，我們會明確告知前來詢問的人，女方最多可能願意肢體接觸到何種程度，若超過此限度，就是違反意願的性騷擾，以保障男女雙方的權益，避免在約會過程中發生衝突與危險。」

他直言，公司時常告知前來詢問的人，女生在約會過程中有拒絕的權利，「我們嘗試想擔任仲介提供約會體驗，讓男性可以體驗情侶生活，但絕對沒有強迫、要求或指使女生必須在約會當下做出特定行為。」

▲提供服務包括約會陪練、出租女友、把妹講師等。（圖／翻攝自Dcard）

至於談到的把妹教學，他表示目前有規劃正式推出線上課程，課程內容涵蓋基礎的心態、自信、觀念等等，也有聊天教學和進階課程，「我們也規劃正式推出實戰課程，有社交實戰課跟夜店實戰課，教練線下親自教學。」

最後，何同學也強調，「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」、「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分。最後也很感謝系學會、學生會以及交流版的管理員，公開提出此事讓大家討論，讓我學到了許多，也了解了自己的不足，希望我真誠且毫無隱瞞的說明，以及我真心的反省與道歉，能稍微獲得大家的原諒，萬分感謝！」

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▲何同學道歉聲明。（圖／翻攝自臉書）