民進黨團：侯友宜儘速啟動行政調查　不要再亂甩鍋

▲民進黨立院黨團今天舉行「濫用資源護市長，行政怠惰苦家長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北幼兒園餵藥案引發社會譁然，民進黨立委羅致政12日痛批國民黨總統參選人、新北市長侯友宜不斷扭曲、模糊焦點、問東答西，把事情推給司法機關，卻未進行行政調查，且為何家長5月22日報案，遲至6月8日新北市府才逕行到園採檢？他更質疑，新北市府即將進行一對一訪談，到底是在調查真相，還是為了搓掉、安撫、讓事情不要鬧大？

民進黨立委羅致政、蘇巧慧、張宏陸今天上午舉行「濫用資源護市長，行政怠惰苦家長」記者會，呼籲侯友宜應儘速啟動行政調查，不要再亂甩鍋，不要複製「恩恩案」。

張宏陸痛批，事情發生到現在，請問市府協助孩童轉園安置了沒有？侯友宜等了22天了才開始動作，用盡各種理由不進市議會報告，還帶風向把事情推給其他人、甩鍋中央、撒了各種謊，說可能是家長拿錯藥了，又說獸醫師可能也有該藥品，市府不進行行政作為，反而造成社會對立、造成社會不信任。

蘇巧慧質疑，新北市府濫用行政資源，侯友宜周末參加說明會與家長見面前，新北市府規劃人力分配，設「人牆8人在市長周圍」、「遞麥克風2人」、「記錄2人」，不過，新北市議員林秉宥調查後發現，這8名人牆是「候（ㄏㄡˋ）用校長」，怎麼會變成「侯（ㄏㄡˊ）用校長」，校長的工作不是應該保護孩童，怎麼變成保護侯友宜？

羅致政諷刺說，外界呼籲新北市府「動起來」，但新北市府卻「動起來」做政治處理、保護侯友宜，昨天晚上的說明會刻意排除外界檢視；司法調查不應該成為行政怠惰的遮羞布，事實上，新北地檢的說明很清楚，行政機關的調查屬於行政機關職權，此語即指，不要把行政機關的責任推到司法機關身上。

羅致政指出，新北市府應該進行行政調查，但是新北市府至今未回答。他說，根據《幼兒教育及照顧法》規定，縣市主管機關應於2個工作日內，將違法行為交由所設「認定委員會」處理，請問新北市府是否有將該案移送到委員會調查？不要動不動就「問A答B」，稱已經在進行司法調查，請侯友宜說明：是否有依法在兩天內移送委員會？

羅致政補充，根據「教保相關人員違法事件調查處理辦法」，調查小組應於30日內完成調查，視需要訪談當事人、檢舉人、行為人以外的教保人員、其他法定代理人或實際照顧者，但家長卻未被接觸，「這段時間（侯友宜）把它通通推給司法單位、調查機關，但你也有行政權可以對家長、老師、相關人員訪談，你做了嗎？」