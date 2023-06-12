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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析2024選戰走勢「藍白都沒太強」　她：侯友宜要大破大立

▲▼ 基北北桃公共運輸定期票啟動記者會-侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選將在明年1月13日登場，藍綠白各方積極備戰。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡分析目前選舉情勢，直言國民黨跟民眾黨真的都沒有太強，而目前民調落後的藍營總統參選人侯友宜，只要團隊不變、戰術不變，在沒有任何大破大立的情況之下，結局就仍會是市長。

吳靜怡指出，2019年的今天，正好是「香港反送中」事件發生的隔幾日的總統民調，當時國民黨的參選人韓國瑜44%、民進黨的蔡英文38.6%，而從那時差距就開始縮小，到8月進入死亡交叉後，蔡英文整個反彈起來。

吳靜怡說，蔡英文民調最高是11月親民黨的宋楚瑜宣布參選之前，而到12月底一直都保持15到18個百分點的穩定領先，而整個戰術民進黨從來一刻都沒有輕忽對手。

吳靜怡表示，回到2023年來看，民眾黨的柯文哲跟侯友宜的民調加總只有超越韓國瑜一點點，而且整個台灣的立委盤勢還是輸民進黨10席以上，一波MeToo、新北幼童餵藥事件之後，藍白要冷靜好好的來思考自己能力，真的都沒有太強，甚至都沒有韓國瑜強。

吳靜怡認為，在台灣沒有太大天災人禍平平安安的情況下，這場總統大選，藍白就是爭老二，另外，台海情勢穩定之下，國民黨組織票源只要能鞏固，當然，誰是老三就很明顯了。

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