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快訊／侯友宜出席了！私幼餵藥案記者會第4天　「司法還原事實」

▲侯友宜主持記者會。（圖／翻攝自新北市府yt）

▲侯友宜主持記者會。（圖／翻攝自新北市府yt）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市發生幼兒園餵毒事件，新北市府挨批處理慢半拍，新北市政府連3天召開餵藥案進度說明會， 皆由副市長劉和然主持，而到了第四天，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（12）日終於出席。侯友宜表示，外面不管風風雨雨，一定要讓司法單位啟動調查，還原事實，但現階段讓孩子安心最需要全力以赴，不管是檢方還是各局處，都希望檢方快速釐清真相，讓家長能夠安心。

侯友宜指出，新北市全力守護，每天家長建立全群組外，還有建立輔導SOP，第一個，用最專業的輔導員，5月15號受理檢察官，我們的志工就進入輔導，家長們還是希望擴大量能，讓專業輔導員，志工都有接案，光是社工還是不夠，更有專案窗口，一對一與團隊對接，醫療與心理諮商方面，各個醫師都守護孩子健康，除了專職醫院，也有綠色通道。

侯友宜進一步指出，不過家長還是希望有更多專責醫院，這部分自己已特別跟大家說，第一時間都有指定專職醫院是土城醫院，之後又加了三個醫院，第一時間也有安置，檢察官第二次搜索時，孩子的受教權都要安置好，每個人的需求都不一樣，昨天晚上也有跟家長一一溝通，除了兩個孩子教育局安置，五個考慮中，其他都已經確認安置方向，孩子的受教權會受到照顧。

侯友宜說，法律方面，法制局都有跟家長對接，現階段法律還不明確，不過在民事刑事賠償上，吳宗憲局長已啟動跟家長對接，全力在做，至於關懷，教育局衛生局社會局，我們都用聯合的專案小組在處理，至於專業諮詢，教育局同仁在現場，有些是需要檢方支持，第三方公正力處理，整個偵查過程，家長最希望檢方釐清真相，家長每次開會都有提出要求，到底藥物從何而來？「我也都有反應，不管是檢方還是各局處，都希望檢方快速釐清真相，讓家長能夠安心。」

侯友宜強調，新北市長都有在做，請大家放心。

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