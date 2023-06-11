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衛福部：急診人數無明顯上升　北部各大醫院狀況正常

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部表示，每日急診人數各大醫院狀況正常，會持續監控量能。（示意圖／記者李毓康攝）

中央社

衛福部今天表示，全國急救責任醫院每日急診就診人數，近2週無明顯上升，台大等北部各大醫院狀況也正常，並將持續監測急診、醫院調床及轉診機制，確保醫療量能。

針對媒體報導「醫院急診壅塞、滿到走廊大廳」，衛生福利部今天發布新聞稿表示，據資料顯示，全國急救責任醫院自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫降階後，每日急診就診人數約平日2萬人、假日2.5萬人；加護病房空床數持續維持約1100至1300床，重症醫療穩定供給。

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衛福部指出，每日監測急重症醫療量能，包含檢視醫院急診就診人次、等待住院人數、加護病床數等，並建立急診壅塞示警回饋機制，如醫院連續4小時通報滿床，則瞭解醫院情形並回饋地方衛生局，督導醫院啟動調床機制，紓解醫院急診壅塞。

衛福部表示，已於10日上午與台北區、北區區域緊急醫療應變中心執行長召開連繫討論會議，並與重度級急救責任醫院溝通，瞭解目前情形。

衛福部說明，按平日監測資料顯示，台大、林口長庚等部分醫學中心，每日等待住院人數約70至100人；今天台大醫院、台北榮總、馬偕醫院、亞東醫院、雙和醫院及台北市立聯合醫院等狀況皆正常。

衛福部表示，除持續監控量能，也將持續推動分級醫療，並與醫療院所攜手提高醫療品質。

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