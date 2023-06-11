亞大重度腦麻博士生畢業！大姊推輪椅伴讀30年...姊弟全台感恩之旅

▲陳銘哲與伴讀30年的大姊陳秀玉，一起領取畢業證書。（圖／亞洲大學提供）

記者白珈陽／台中報導

亞洲大學11日舉辦畢業典禮，兩度獲得總統教育獎的極重度腦性麻痺博士生陳銘哲，今天也從亞洲大學數位媒體設計系博士班畢業，台中市長盧秀燕還特地為他單獨錄製賀詞影片。全場另一焦點，是持續推輪椅、背陳銘哲上課長達30年的大姊陳秀玉，陪著弟弟領取畢業證書，深厚的姊弟情，令在場所有人為之動容。

韓劇《壞媽媽》創下高收視率，劇中「壞媽媽」為了讓孩子能夠出人頭地，一直扮演著嚴厲的「虎媽」。在現實生活中，陳銘哲有1位「壞姊姊」，他因極重度腦性麻痺，生活無法自理，一般和特教學校都不收容，15歲之前他都獨自待在家中。直到他15歲時，問大他5歲、就讀大二的大姊陳秀玉：「為什麼我不能去上學？」從此開啟了彩色人生的大門。

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陳秀玉先是帶著弟弟一起學校聽講，接著為弟弟找到可收留的學校，從國小、國中、高中讀夜校，在3樓的教室也揹著他上樓，陪著弟弟讀書、復健、就醫；每天約2小時餵他吃飯、清理牙齒；每隔1、2小時就要活動肌肉，避免壓瘡；隨時叮嚀：「講話慢慢講，讓別人聽清楚。」

陳秀玉回憶，弟弟快要大學畢業時，她順口問：「你應該讀完大學就好了吧？」弟弟沒有說話，變得悶悶不樂好幾天後，才主動問她：「我成績那麼好，為什麼不能讀研究所？」她回答：「那你就考考看再說吧！」沒想到弟弟果真如願考取亞大數媒研究所，還一路念到博士。

今天陳銘哲從博士畢業，台中市長盧秀燕為他祝賀錄製影片：「銘哲，恭喜你從亞大數媒系博士班畢業了，在這個特別的日子裡，特地單獨為你錄製一支影片，你是亞洲大學今年最特別的畢業生，兩度獲得總統教育獎、兩度獲選為地板滾球國手，並代表台灣參加國際比賽，這不僅僅是你運動能力的展現，更是你超越自我向全世界展現了才華和努力。」

陳銘哲說，沒想到「盧阿姨」會錄祝賀詞給他，「好驚喜！感到受寵若驚。我雖然沒有見過盧阿姨，但謝謝她對我的肯定。」也讓他想起在拿到碩士學位時，當時的台中市長胡志強還曾邀他去市府拍合照，「胡叔叔也很關心我。」另外，福寶科技也提供借用的「外骨骼機器人」輔具，讓他第一次放開姊姊的手領獎。

▲陳銘哲穿著「外骨骼機器人」輔具，讓他能夠站起身來領獎。（圖／亞洲大學提供）

陳銘哲說，念博士最辛苦的不是在課業上，而是他四肢無力，必須依賴下巴滾動軌跡球輔具操作電腦，2年前卻因過度使用下巴造成頸椎壓迫，原本有輕微揮手能力的右手也完全失去動力；讓他被迫先休學，重新學習視動輸入，直到去年3、4月逐漸適應，也完成期刊論文發表，他才有信心能夠在今年完成博士學位。

陳銘哲表示，之後他最想做的就是打地板滾球BC3級（肢體障礙最嚴重者），能累積積分出國比賽「我想要成為不只是台灣，還是全世界的國際頂尖選手」。在球場上，大姊陳秀玉也是他的「軌道操作員」最佳搭檔，兩人還都取得教練資格。

陳秀玉伴讀弟弟30年，其中有17年歲月都在亞大，看著弟弟完成重度身障者博士的「不可能任務」，她能夠卸下一部分的「陪讀」重任，從6月起她和弟弟一起展開全台「感恩之旅」，謝謝在這30年中曾給予他們支持、協助的師長、同學、親友。

陳秀玉說，她不想用「悲情」角度去詮釋姊弟情，也不想外界拱著陳銘哲問：「是不是要將博士學位獻給姊姊？」她不希望將親情包袱壓在弟弟身上，就像她在5歲時，在醫院兒童加護病房看到插滿管、看到驚恐大哭的弟弟第一眼，她就告訴自己，「如果他能夠活下來，一定要當一個好姊姊」。她覺得弟弟是發揮自己所長，為自己努力活下去，她給予的就是生活上的協助。