鋼鐵媽照顧腦麻兒20年吐1句話　詐團騙不下去：願上帝祝福妳

鋼鐵媽來了！全民反詐啟動日 小比的跑旅雜記 樂觀開朗又超堅強的小比媽陳嘉齡（aka鋼鐵媽）來了！ 快來和我們一起聽聽這段 小比媽 feat.詐騙集團良心發現的超感人真實故事???? #一聽二掛三查證 #遇到詐騙請撥打110或165 由新北市政府警察局婦幼警察隊發佈於 2023年4月30日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

近年來詐騙集團手法不斷更新，曾推著腦性麻痺兒子「小比」參加路跑、白沙屯媽祖遶境的鋼鐵媽陳嘉齡，也曾接獲詐騙集團打來的電話，詐團成員聲稱已經綁架她的小孩，要求支付高額贖金，她表明兒子患有腦麻不會走路，沒想到對方沉默了一下，竟然反過來安慰她「願上帝祝福妳」。

▲陳嘉齡曾接到「兒子遭綁架」的詐騙電話。（圖／翻攝自Facebook／新北市警局婦幼警察隊）

新北市警局婦幼警察隊日前邀請陳嘉齡分享防詐經驗，她提到，過去曾接到詐騙電話，當時很流行的手段是聲稱兒子、女兒被綁架，電話中有人學著她兒子的聲音說「媽媽救我」，哭喊差不多5分鐘，「然後我就跟他講說，不好意思，我兒子是腦性麻痺的小孩，他不會走、不會站，也不會吃東西，他現在就在我旁邊。」

沒想到詐團成員一聽，竟然沉默了，過了一陣子才回答，「願上帝祝福妳，希望妳未來的路一切順遂」，然後就把電話掛斷。

陳嘉齡也提醒，如果民眾接到類似的電話，一定要謹記3招口訣「一聽、二掛、三查證」，也可以撥打165反詐騙專線或110求助。

▼▲白沙屯媽祖曾為小比停轎賜福。（合成圖／記者唐詠絮翻攝、白沙屯拱天宮網路電視台）

陳嘉齡照顧兒子小比長達20年，2015年5月間她曾推著兒子參加白沙屯媽祖遶境，媽祖神轎一度停下來賜福，感動不少人，之後她便帶著兒子全台趴趴走，只為了看見兒子的笑容。除了參加遶境，陳嘉齡還帶著兒子參加路跑、挑戰合歡山，甚至騎著「粉紅鐵馬」環島12天，希望能讓兒子在有限的生命中，多看看這個世界，不留遺憾。

▲陳嘉齡推著兒子一起完成萬金石馬拉松 。（圖／ETtoday資料照）

雖然有些人不認同陳嘉齡的作法，但她認為，應該要珍惜現有的每一刻，把握當下，為了兒子，她願意繼續努力，「不是每場相遇都有結局，但每一場相遇都有意義。有些相遇，只是為了教會我們什麼東西。相遇這件事情很玄，總能碰到幾個人可以真正陪伴到永久，但更多時候我們遇到的人事物，都帶著他的使命來與你相會，讓你學會些什麼，讓你更清楚些什麼，也讓你學會釋然，學會放棄，也學會珍惜當下，認知到自己是茫茫大海中的一分子。因為不知道什麼時候交集的線會錯開，因此我們更要珍惜現在每一刻。」