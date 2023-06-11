台東林管處舉辦鯉魚山保安林市集　讓民眾感受「森活的日常」

▲台東林管處舉辦鯉魚山保安林市集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處11日在台東市區的鯉魚山保安林舉辦「森活的日常-鯉魚山保安林市集活動」，本次活動以「在地生活日常」為主軸，號召台東市民及有興趣親近保安林環境的民眾一同參與維護鯉魚山周邊環境的「清淨家園」，也有考驗體力與方向感的鯉魚山步道「定向闖關」，更有介紹鯉魚山古往今來的「文史解說」，還有運用防除外來種-銀合歡的「多元利用體驗」等，吸引逾800餘位民眾攜家帶眷一同前來體驗。

台東林管處指出，舉辦保安林市集活動的目的，除了期望讓民眾透過深度體察鯉魚山這座保安林和生活點滴的密切關係外，也希望讓與鯉魚山相關的生態知識及過往的文化歷史，透過寓教於樂及親子同樂的形式向下紮根，讓更多的在地居民認識、親近及關心鯉魚山保安林；同時活動中更以辦理須事先預約報名的清淨家園、定向闖關、文史導覽、手作銀合歡小板凳等動靜態活動，讓參與民眾實際體驗森活的日常。另外，現場也有與民眾日常生活息息相關的機關宣導攤位，以互動小遊戲讓民眾瞭解宣導內容，各種特色攤商也吸引許多民眾駐足消費。

台東林管處表示，鯉魚山保安林是民國前一年為了保存鯉魚山景緻而劃設為風景保安林，也是台東縣境內第1個劃設的保安林，希望透過活動鼓勵公眾參與，讓社區及在地居民加深與這片土地的連結，認識一直存在自己生活週邊的保安林，也能共同關注與維護保安林整體環境。