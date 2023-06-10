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國道休息區停車「被貼警告單」　內行人揭1規定：最高罰1200元

▲▼有網友表示，在國道休息區停車太久被貼警告單。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友表示，在國道休息區停車太久被貼警告單。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者林彥臣／綜合報導

台灣西部兩條最主要的國道，全長都在400公里左右，如果旅程很長的話，許多駕駛都會利用休息區休息、上廁所或是小睡一下恢復體力。不過有網友表示，自己在休息區停車，擋風玻璃前卻被貼上了「逾時停車警告單」，讓他感到相當驚訝。不過也有內行網友翻出高公局規定，休息區停車限停4小時，愈時可開罰600元～1200元。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「原來國道休息區停太久會被貼這個！第一次看到！清水服務區停車格內，話說我之前冬天高雄出差回程太累，在湖口休息區車上睡了一個晚上也沒被貼！」

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▲▼有網友表示，在國道休息區停車太久被貼警告單。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲警告單內容提醒車主，已經聽車超過4小時。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

網友對此回應表示，「超過4小時好像會罰錢」、「交通法規很多人不熟啊，本來就只能停留4小時」、「國道服務區都會有此類告示牌，停車時請多加注意」、「每4小時被貼一張，他已經停了20小時了車主還安好嗎……」、「是真的有這個規定的，有些休息站的停車格已經有偵測停過久的機制」。

但也有人回應表示，「我長知識了」、「我現在才知道耶」、「這個知識未免也太冷門…還真的不能停超過4小時！」

▲▼其實高公局規定，停車限停4小時，愈時可開罰600元～1200元。（圖／取自高公局官網）

▲其實高公局規定，停車限停4小時，愈時可開罰600元～1200元。（圖／取自高公局官網）

高公局日前表示，目前石碇、關西、楊梅、清水、南投、古坑及東山等多處區站，設置智慧停車管理系統或地磁感應設備，中壢服務區則有出入場車牌辨識系統，以掌握停車位使用狀況，各服務區亦訂有停車巡查及逾時停車關懷機制，倘有車輛逾時占用違規，將通報轄區公警隊依規定舉發處罰。

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