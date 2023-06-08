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馬尾妹「只圍浴巾」坐機車！露出大片肉色　2.6萬人看細節全嗨了

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲女乘客疑似只圍了浴巾就出門。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣夏季天氣炎熱，不少機車族都會穿輕薄的防曬衣，避免中暑曬傷。但近日有民眾在路上，發現一名馬尾妹身上竟然只有一件浴巾，露出上半部的背部，感到相當震驚。照片曝光後吸引2.6萬人按讚，網友紛紛驚呼「洗澡洗到一半就被抓出來了」、「誰的禮物在路上？」

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，看到前方有許多機車騎士正在停等紅燈，不過仔細一看，左前方機車後座的女乘客打扮卻相當特別，身上疑似只圍了一條白色浴巾，露出大片的背部肌膚，手臂和腿部也沒有其他布料遮住，讓她看了忍不住驚呼「洗澡的路上」。

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不少網友看到後，紛紛笑說「汽車旅館玩太久，沒發現已經要退房」、「我不是在洗澡，就是在洗澡的路上」、「洗到一半停水吧」、「一看就是情人節裝扮！整套的」、「想了解前面的視角」、「停水去男友家洗澡，洗完忘記帶乾淨衣服，男友載回去穿」、「想太多，去海邊玩完沒清水可以沖，直接包浴巾回家怎麼了嗎」、「為什麼只有她不怕曬太陽」、「美少女戰士變身變到一半，魔法失靈」。

還有人看到馬尾妹的安全帽上有蝴蝶結，笑說「你誤會了，你沒看到她安全帽上的揪揪（蝴蝶結）嗎？她是某人的生日禮物，前面的是送貨的」、「當你另一半生日，你忘記幫他準備禮物時…」、「一個送禮物的路上吧！頭頂有彩帶」、「蝴蝶結滿搶眼的」、「看頭頂的蝴蝶結就知道，是生日禮物被拆了以後被退貨了」。也有人猜測，「這男的吧」、「感覺不是女生欸」。

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