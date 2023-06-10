老人路邊跌倒！女大生好心攙扶卻遭誣賴「妳撞我」　法院判賠29萬

▲女大生將惡意誣賴的老人一家告上法院，法官判賠29萬元。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

湖南省一名女大生先前行走在路上，發現有名老人跌倒，於是上前攙扶，沒想到竟因此被誣賴「是妳撞倒我」，氣得一狀告上法院。事後法院判決出爐，老人一家要賠償精神損失6萬8,000元（人民幣，下同，約新台幣29萬餘元），結局讓大陸網友直喊「大快人心」。

綜合陸媒報導，這名女大生先前在路上看見了跌倒的老人，於是基於善心上前幫忙，並將人送到醫院救治、還幫忙墊付了1,000元（約新台幣4,300元）的醫藥費。

沒想到，事後老人一口咬定，是遭到女大生撞倒，就連老人的兒媳婦到場，也開始蠻橫大罵，還逼問「妳沒撞，為啥送老人上醫院」，氣得女大生報警處理。

警方獲報後調閱監視器，發現老人跌倒在地後，女大生上前攙扶，而在此之前雙方並沒有任何肢體接觸，但監視器畫面已還女大生清白，兒媳婦卻仍舊不依不饒，就是認定女大生要賠償。

女大生也被氣得不輕，一狀將老人、老人的兒媳婦告上法院。而近日判決出爐，當地法官審理後認為，由於老人年事已高，因此免除刑罰，不過老人的兒媳婦在作證的過程中起到關鍵作用，因此判賠10日拘留。

此外，法官還判定，老人一家需要賠償女大生精神損失，一共6萬8,000元（約新台幣29萬餘元）。而女大生收到這筆錢以後，也立即捐了出去，案件引起廣泛討論，讓不少大陸網友直喊「大快人心」。