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長腿妹「衝出人行道」倒汽車前　駕駛傻眼公開行車紀錄器

記者柯振中／綜合報導

台北一名男子日前駕車行經凱達格蘭大道，準備右轉時竟碰上了假車禍，有名妹子突然從人行道衝出，接著倒在地上，離譜的畫面全被行車紀錄器拍下來，也讓不少網友看傻眼。

這名男子在「爆料公社二社」張貼一段影片，他19日下午4點30分左右，開車行經凱達格蘭大道時，準備右轉公園路，因為看見有名女子站在人行道上等候，於是放慢了車速。

▲▼長腿妹突衝出倒地，模樣讓人看傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

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▲長腿妹突衝出倒地，模樣讓人看傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

沒想到，行駛到路口時，妹子突然整個人向前衝出，接著趴在地上，讓駕駛感到十分傻眼。過了大約8秒左右，妹子發現駕駛沒有下車，似乎是覺得自討沒趣，於是轉身離開，只留下令人傻眼的行車紀錄器畫面。

▲▼長腿妹突衝出倒地，模樣讓人看傻眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲不少網友傻眼直言，對面就是派出所，不曉得女子哪來的勇氣這麼演。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

貼文瞬間引發討論，不少網友傻眼嘲諷，「這演技我給87分」、「沒算好時間，重來」、「假車禍真詐財，要報警處理，說不定是累犯」、「派出所就在前面，碰瓷選這裡」、「對面就是派出所，超敢的」、「太搞笑了吧她，真的好好做人不要詐騙。」

此外，也有其他駕駛回應，這名女子已非第一次在該路口跌倒，有次直接衝到直行的機車前方，所幸機車騎士早就急剎，才沒有釀成意外，不過女子仍舊十分「敬業」，還是緩慢地倒在地上，最後又自討沒趣離開，令人哭笑不得。

 

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