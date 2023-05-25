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社會 社會焦點 保障人權

公車急關門火速起步！男乘客摔斷牙顱內出血　粗心司機下場曝

▲▼公車司機,遊覽車司機。（圖／Pixabay）

▲北市內湖區王姓公車司機，未等張姓乘客確實下車竟直接關車門行駛，導致張男未站穩跌倒重摔在地門牙斷裂等傷害。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

意外橫禍！北市王姓公車司機停靠內湖派出所時，未注意到張姓乘客還沒下車，直接關車門行駛，導致張男未站穩重摔在地，疼痛不已，這一摔更釀右膝、門牙斷裂及創傷性顱內出血、不明原因持續性乏力感等傷害，張男憤而提告。士林地院審結，認王是肇事原因，張無肇事因素，依過失傷害罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

起訴指出，2021年12月30日9時50分許，王男駕駛公車停靠內湖派出所站，讓乘客上、下車。豈料，他卻未等車內張姓乘客從公車後車門下車完成，直接貿然關閉車門起駛，導致張因未站穩而跌倒在地，並受有右膝、門牙及右腕挫傷、右上側門牙因意外斷裂、創傷性顱內出血、不明原因持續性乏力感等傷害。

法官為釐清張男傷勢，就「創傷性顱內出血病症」是否與車禍有關函詢醫院，醫院則回，張男2022年8月1日跌倒，隔日持續頭痛到醫院急診，電腦斷層顯示右側硬腦膜下出血、顳葉顱內出血；依據病史及電腦斷層檢查結果，認張顱內出血是2022年8月1日跌倒所致，與2021年12月30日車禍無關；至於「不明原因持續性乏力感」，就已知常見引起乏力感的相關病因，張男檢查結果就醫理上均無法解釋與乏力感有關。

法官認王男應負全部過失責任，考量張男所受傷勢程度及王承認犯行，迄未能達成和解而賠償損害，另考量王已婚、需扶養太太及照顧2位孫子、更被公司開除，目前無業無收入情況，依過失傷害罪處有期徒刑3月，可易科罰金。

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