兒站起後又跌倒　9秒影片媽看100遍「見1細節喊毛」：誰在拉他？

記者施怡妏／綜合報導

有家長貼出一段小孩在球池玩樂的影片，不過仔細一看卻覺得怪怪的，小孩站起來後，後方似乎有一股看不見的力量，將孩子用力地往後拉，小孩雙腳直接往上飛，整個人趴倒在地，短短9秒的影片，他看了又看，卻找不出小孩跌倒的原因，崩潰求助網友。

該家長在臉書「靈異公社」發文，小孩在球池玩耍，從球池中想要站起來，還沒站穩，似乎就被後方一股不知名的力量往後拉，雙腳朝上，整個人跌在地，家長將影片慢動作重播後，越看越覺得奇怪，「我和她爸看了100遍，都搞不懂是什麼回事，是孩子自己摔倒嗎？」

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▲媽媽將影片放慢，越看越覺得怪。（圖／翻攝自FB靈異公社）

對此，網友看了也覺得怪，「我大兒子說有一隻皮膚色的手伸出來拉左腳，還問我們為什麼看不到，我現在起雞皮疙瘩了」、「仔細看了影片，排除任何作假的可能，的確是無形力量造成的」、「影片的弟弟是雙腳被騰空的感覺，像是被某個力量絆倒」。

不過也有網友表示，只是單純的滑倒，不要自己嚇自己，「單純想跳，身體不夠協調，沒跳成功而已」、「穿襪子然後滑了一下」、「經過我回放3982次後發現，左腳疑似有發力，右手似乎還沒確實扶穩，襪子摩擦力不足所導致，孩子想要跳起但是滑倒了，動作我覺得有連貫」、「就襪子會滑啊，不要想太多」。