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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被詢問是否獨立參選？　郭台銘：現在最重要的是推動兩岸和平

▲鴻海集團創辦人郭台銘今天上午參訪異域故事館，致詞時表示，戰爭是無情的，和平是無價的。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘今天上午參訪異域故事館，致詞時表示，戰爭是無情的，和平是無價的。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（10）日造訪桃園市平鎮區異域故事館，對於最近動作頻頻，媒體詢問是否有可能獨立參選？郭董笑而不答，但最後禁不住媒體一再詢問，才回答：「現在最重要的是推動兩岸和平，和平是無價的，戰爭是無情的，這是我一生的志願，也會一直做下去。」

郭台銘爭取國民黨總統提名後失利後仍動頻頻，包括在金門與前台北市長柯文哲在海邊肩並肩聊天，留給外界無限想像空間，今天上午則到桃園平鎮異域故事館走訪，吸引大批媒體追逐，甚至不少支持者到場高喊「郭董我們挺您、郭董選總統」。

郭台銘參觀異域故事館後大談兩岸一定要和平，戰爭是無情的、和平是無價的，任何一滴血都不可以輕易地流，但和平不會從天上掉下來，要去努力爭取，台海至今已經維繫超過70年的和平，面對現在混沌的時局，未來該會是如何，卻還沒有答案。

▲鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到平鎮區異域故事館，其中在閉門會議向語彙人士敬禮致意，還強調，現在最重要志願就是推動兩岸和平。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到平鎮區異域故事館，其中在閉門會議向語彙人士敬禮致意，還強調，現在最重要志願就是推動兩岸和平。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘還在閉門會議中強調，戰爭不是遊戲，而是無比殘酷，如果以後有何行動，一定會努力推動兩岸和平，倡導簽訂和平協定，也贏得在場人士一致支持與掌聲。

▲郭台銘今天被媒體多次詢問是否獨立參選時回覆「現在最重要的就推動兩岸和平。」（圖／記者沈繼昌攝）

▲郭台銘今天被媒體多次詢問是否獨立參選時回覆「現在最重要的就推動兩岸和平。」（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘最後要離開前，媒體一再緊迫盯人詢問，「有可能獨立參選嗎？」郭台銘突然停頓後回覆「我現在最重要的就推動兩岸和平，這是我一生的志願，也會一直做下去。」隨後驅車趕往高鐵桃園站南下，途中還打開窗戶與支持者握手致意。

▲郭台銘今天走訪異域圖書館後驅車離去，還打開車窗與支持者握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

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