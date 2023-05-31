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大陸 大陸焦點 特派現場

大紅龍魚奪世界冠軍！「能換一間房」身價非凡　飼主這原因不賣

▲▼廣州龍魚錦標賽冠軍賣價108萬人民幣。（圖／翻攝自上游新聞）

▲廣州龍魚錦標賽冠軍。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友29日在微博上發文稱，在廣州舉行的世界龍魚錦標賽上，一條獲得全場總冠軍的龍魚被賣出108萬人民幣（約新台幣470萬元）的天價。30日，冠軍龍魚「老九」的主人回應，並沒有出售的打算，但有其他組別冠軍魚賣出了88萬元人民幣的價格。

據《上游新聞》報導，5月26日-5月29日，第二十六屆中國國際寵物水族展覽會在廣州·中國進出口商品交易會展館B區舉辦，展會吸引了來自120個國家和地區的1200多家企業參展，其中還舉辦了多場觀賞魚賽事，其中在9.3館一樓舉行的「長城盃」世界龍魚錦標賽最為引人關注，總獎金額達到了49萬元（人民幣，下同）。

29日，有網友在微博發帖稱，最終比賽結果是13號魚成為全場總冠軍，以108萬元賣出，並曬出了現場圖片和網路售賣的截圖，圖片顯示有人在一張紙條上寫下「成交價1080000元」，並貼在了魚缸上。售賣截圖則是來自某購物平台，商品名稱為「總價108萬，定金48888，世界龍魚錦標賽總冠軍13號大紅龍」，並顯示月銷數量為1。

▲▼廣州龍魚錦標賽冠軍賣價108萬人民幣。（圖／翻攝自上游新聞）

▲冠軍龍魚「老九」。（圖／翻攝自上游新聞）

「一條魚能抵一套房」話題也登上熱搜。30日下午，冠軍龍魚的主人傅先生受訪稱，自己昨天驅車20多個小時，剛剛將自己的冠軍龍魚從廣州送回了上海。

「我從2017年開始玩龍魚的，這條冠軍魚是我買來培養的第九條龍魚，所以給牠取名『老九』」，傅先生表示，因為這兩天都忙著開車趕回上海，「因為沒有怎麼休息好，特別累，沒怎麼看手機，今天有朋友打電話來問，我才知道有這個事情。」

傅先生表示，自己對現場貼的紙條和網路售賣都一無所知，「沒有（賣）沒有（賣），比賽期間我都沒有在廣州現場，是委託一位朋友幫我參賽，這幾天我剛剛回來，比較忙，後面我也要去問一下到底是怎麼回事。」

▲▼廣州龍魚錦標賽冠軍賣價108萬人民幣。（圖／翻攝自上游新聞）

▲廣州龍魚錦標賽冠軍傳賣價108萬人民幣。（圖／翻攝自上游新聞）

「我只是業餘玩家，對這個行業不太了解，只是帶著好一點的魚來比賽而已」，傅先生表示，自己從2019年開始參加世界龍魚錦標賽，「這次是第一次拿到冠軍，參加其他比賽也拿過一些名次。」

傅先生表示，自己目前養了7條龍魚，很享受這種發掘龍魚潛力的過程，「從來沒有賣過，最多也就送送人，這條拿冠軍的魚我已經養了4年多，3年前就覺得有拿比賽前八的潛質，去年開始就越來越漂亮，上個月參加了一個印尼的國際比賽，作為唯一一條來自中國的魚，在40多條魚中拿了一個第二名。」

「所以這次比賽我就是奔著前三來的，結果拿到了紅龍大魚組的冠軍，最後和其他組別的冠軍比賽，又拿到了全場總冠軍」，傅先生明確表示，「我目前還沒有賣掉的想法，畢竟這條魚陪伴了我這麼久了，有感情了。」

▲▼廣州龍魚錦標賽冠軍賣價108萬人民幣。（圖／翻攝自上游新聞）

在某二手商品交易平台上，普通龍魚根據顏色、品相、長度等的不同，售價從3000元到80000元不等，賽級龍魚則是價格不菲，據媒體報導，2004年的新加坡國際魚展上，有日本人花60萬美元買走了一條龍魚。

傅先生也透露，之前自己就得到確切消息，這次比賽中一個其他組別的冠軍龍魚，在比賽前已經以88萬元的價格售出，「這在業內已經算是很高的價格。」

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