狠師拿封箱膠帶「綑綁6月大男嬰」　四肢緊纏...嘴巴也被貼起來

▲兒子在托育中心被老師虐待。（圖／黃媽媽授權提供轉載）



記者施怡妏／採訪報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，如今又有家長爆料，將小孩送到桃園某托育中心，居然被老師用膠帶綑綁雙手及雙腳，還把嘴巴封起來，超惡劣的行為讓她很憤怒，事隔3年，兒子至今仍定期心理諮商，看到大膠帶就會害怕。

媽媽向《ETtoday新聞雲》記者透露，本身是幼保科系出身，在兒子6個月大的時候，順利錄取公托的工作，順勢帶著孩子進去托嬰中心，「當時的我覺得，自己是最幸運的人，所以我很珍惜這份工作」。不久後孩子開始牙牙學語，有段時間孩子的情緒特別鬧，但她沒想太多。

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陸陸續續，身邊的同事開始討論起，某位老師對小孩很糟糕，但她並沒有參與討論，直到有家長來學校調閱監視器，有媒體打電話來詢問，她開始擔心了，「但我深信我的孩子不會發生事情，因為我就在這裡工作了」。

某天回家，她看到兒子的手腕有殘膠，老師說是美術課時留下的痕跡，那天後，她一有空就會到教室查看孩子的狀況，「我看到的時候都很好，心中就放下許多擔心」。直到有天，同事拿了一張照片給她看，孩子的雙手被封箱膠帶緊緊纏起來，雙腳也是，「還有照片是嘴巴也封起來」，看了監視器畫面，她的心都碎了。

老公衝到學校找老師理論，但老師的態度超差，最後只有道歉，她無奈表示，「這個事件我通報社會局，除了悔過書，那又如何呢，不了了之」。此事件，對兒子造成極大的影響，語言遲緩外，看到大膠帶都會害怕，事隔3年，孩子至今都還在上心理諮商，她坦言，「除了孩子有陰影，我也有陰影」。

她後來辭掉工作自己帶小孩，對於孩子的遭遇很不捨，「我辛苦生下的孩子，怎麼會在小時候遭遇這種事，現在小孩長大了，是活潑又帥的孩子，求主幫助他，心中的陰影都能消失」。