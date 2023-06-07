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快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

▲「泡澡到一半」爸爸去講電話，回來驚見孩子倒浴缸無氣息。（圖／記者許權毅攝）

▲台中豐原一處社區大樓1日傳出一名男童泡澡死亡，被發現男童身上有許多舊傷，疑似遭虐。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區1日晚上傳出疑似家暴案，一名6歲男童泡澡時突然沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，不過經醫師檢查發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，而且全身新舊傷都有，懷疑受虐。昨日檢方對男童進行解剖後，認為男童父親徐男涉嫌重大，有羈押必要，向台中地檢聲押禁見獲准。

台中地檢指出，被告徐男涉嫌兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、第277條第2項之成年人故意對兒童為傷害致死、刑法第286條第1項之凌虐未滿18歲之人等罪嫌案件，經檢察官訊問後，認被告徐男犯罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃 亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

本案發生在1日晚間，消防局接獲通報，家屬表示家中一名6歲的男童泡澡時突然失去呼吸心跳，救護人員立即趕到現場，並將其送往醫院，經搶救近1小時後仍於當晚9時宣告不治死亡。院方檢視男童遺體，發現其身體、四肢有多處陳舊性瘀傷，懷疑可能遭人施虐，因此通報警方與社會局。

據悉，男童先前就曾遭到家暴，社會局也有接獲通報，並介入處理。此次男童在泡澡時突然猝死，台中地檢署已啟動重大兒虐案調查，目前男童死因有待進一步釐清。

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