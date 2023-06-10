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超商儲藏室起火向上猛燒　屋主軍職弟休假回家...躲3樓浴室慘死

▲▼從事職業軍人的柯男休假返家，卻遇上樓下便利商店火警而喪命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲從事職業軍人的柯男休假返家，卻遇上樓下便利商店儲藏室起火，因此而喪命。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區僑信路一棟3層樓透天厝，今天（10日）凌晨0時許發生火警，起火點為1樓便利商店後方儲藏室，火勢則由後方加蓋部分，持續延燒到上方2、3樓，導致當時躲在3樓浴室內的35歲柯姓男子，遭濃煙嗆傷昏迷，經送醫搶救仍宣告不治。而住在2樓的39歲柯姓屋主，則順利逃生並無大礙。

據了解，該棟起火的3層樓透天厝為39歲柯男所有，平時與母親2人住在2樓，3樓則留給從事職業軍人的弟弟返家所住，而1樓就租給他人經營便利商店使用，自己就靠收租過日。火警發生時，母親碰巧不在家中，而從事職軍的弟弟則放假回家休息，卻沒想到發生火警，導致天人永隔。

▲▼從事職業軍人的柯男休假返家，卻遇上樓下便利商店火警而喪命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消獲報人車趕抵時，發現便利商店後方冒出陣陣濃煙。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員表示，接獲報案時，立即出動人車前往搶救，將經20分鐘將火勢撲滅後，在3樓浴室內發現弟弟，當時因受高溫及濃煙嗆傷，呈現無生命徵象，而屋主哥哥則自行順利逃生，初步了解，起火點為1樓便利商店後方儲藏室，火勢向上延燒至2、3樓。起火原因仍待火調人員進一步釐清。

▲▼從事職業軍人的柯男休假返家，卻遇上樓下便利商店火警而喪命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲當時躲在3樓浴室內的柯男，被警消發現時，被濃煙嗆昏已無生命徵象。（圖／記者陸運陞翻攝）

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