陸央行副行長范一飛遭雙開　被控「靠金融吃金融」

▲大陸央行前副行長范一飛。（圖／大陸國新辦）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行『中國人民銀行』前副行長范一飛已確定遭到雙開。中共中紀委9日公告，經過調查，范一飛「靠金融吃金融」「以錢吃錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為人在貸款融資、企業經營等方面謀利。

中紀委提到，范一飛喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，對抗組織審查，大搞迷信活動；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉。

中紀委指出，范一飛縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；道德敗壞，家風不正；毫無紀法底線，膽大妄為，「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委表示，范一飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中紀委說，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予范一飛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

范一飛去年11月落馬，傳出是在央行上班上到一半被帶走的，當天中午還開了一個會議。據陸媒《證券時報》報導，范一飛被帶走一事相當突然，原本下周還排定了多個會議。

范一飛現年58歲，在建設銀行任職28年，2000年2月至2004年9月任建行行長助理，期間自2001年3月至2002年10月，他赴美國哥倫比亞大學學習，獲國際經濟學碩士學位，回來後赴三峽工程掛職，擔任中國長江電力股份有限公司總經理助理。

2010年4月，范一飛出任中國投資有限責任公司副總經理兼副首席運營官，2015年1月，任央行黨委委員、上海銀行董事長等。2015年2月出任央行副行長一職至今，期間主要分管支付、金融科技等領域。