陸央行行長：實現「3060」目標　需要「胡蘿蔔加大棒」

▲大陸央行行長易綱。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年制定了2030實現碳達峰、2060實現碳中和的「3060」目標。大陸央行行長易綱8日在陸家嘴論壇上表示，實現「3060」目標，需要胡蘿蔔加大棒，顯著提高排碳成本，可以理解為「大棒」，適度提高則是「中棒」或者「小棒」，而央行設立的支持工具是激勵機制中的「胡蘿蔔」。

易綱提到，近年來，央行積極踐行綠色發展理念，大力發展綠色金融，取得了積極成效，中央做出3060部署以後，人民銀行堅決把綠色金融工作擺在突出位置，重點抓了三方面工作。

一是加強環境資訊的披露。易綱說，資訊披露就是讓社會知道「誰排了碳」「排了多少碳」，社會各方面都能夠測算並且驗證排碳和減碳的行為，只有發揮了社會的監督作用，確保排碳數據的真實準確，才能防範洗綠、資金套利、項目造假等風險，其他一系列政策才有基礎。

二是完善政策激勵約束體系。易綱指出，實現「3060」目標，需要「胡蘿蔔加大棒」，顯著提高排碳成本，可以理解為「大棒」，適度提高則是「中棒」或者「小棒」，而人民銀行設立的支持工具是激勵機制中的「胡蘿蔔」。

三是開展氣候變化的壓力測試。易綱表示，在2021年搭建了氣候壓力測試的基本框架，組織19家國內系統性重要性銀行開展了針對電力、鋼鐵、建材、有色金屬、航空、化工、石化、造紙等8個重點排碳行業的碳成本敏感性壓力測試。

四是氣候問題具有全球性，需要加強國際合作協同應對。易綱強調，堅決維護多邊主義，積極參與和引領金融的國際合作，特別是綠色金融的國際合作。

易綱還說，中國牽頭推動G20可持續金融的工作，並與歐盟委員會有關部門共同發布可持續金融共同分類目錄，「在央行與監管機構綠色金融網絡NGFS、可持續金融國際平台IPSF等多邊機制下，深化綠色金融的國際合作，共同打造綠色『一帶一路』。」