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還是沒車禮讓！台南老夫妻過馬路「呆站90秒」　網嘆：風頭過了

記者朱祖儀／綜合報導

先前因為汽機車未停讓路人，引發不少憾事。未料近來台南佳里區一對老夫妻要過馬路，路口沒有燈號，依舊沒有汽機車願意禮讓，導致他們呆站在路口90秒，最後一名執勤員警停車協助，2人才終於順利通過。畫面曝光後，讓不少人批評，「罰單通通開下去！」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／I`m 佳里人）

▲老夫妻呆站在路口90秒。（圖／翻攝自Facebook／I`m 佳里人）

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一名網友在臉書「I'm 佳里人」分享一段影片，看到8日下午5時許，一對老夫妻走到路口準備過斑馬線，但是路上車輛似乎沒有注意到他們，絲毫沒有停下的意思，2人只能站在路口等待時機。期間阿嬤看到來車減少，本來想要往前走，但很快又有車子駛來，阿公急忙將對方拉住，他們只好繼續等待，總共等了約90秒。

之後一名騎乘機車的員警經過，隨即將車子停在一旁，上前詢問老夫妻是否需要幫忙，溝通了幾句之後，便帶著2人一起過馬路，確認他們平安抵達對面的人行道，員警才騎車離開。這畫面讓原PO看了不禁感嘆，「風頭過了，想過馬路就得賭賭看」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／I`m 佳里人）

▲員警協助2人過馬路。（圖／翻攝自Facebook／I`m 佳里人）

不少網友看到後紛紛表示，「這邊無號誌，理論上是斑馬線絕對優先」、「可憐啊…什麼台灣最美的風景是人？！來來往往那麼多車，沒一台停下來」、「這裡應該設置一支過馬路可以按的紅綠燈」、「違規單開下去，幾次後就會有人停了啦」、「會主動讓的真的不多」、「這個路口真的很危險，然後大家又都亂停車」、「這些用路人真的很糟糕，應該規定汽機車只要行經斑馬線，不管是否有行人都該先停再開，違規者一律重罰」。

也有人大讚員警，「至少這警察可以」、「給佳警一個讚！回去密錄器看看，沒『停』讓行人的通通開單會更棒」、「路上也有好心的員警」、「這個警察很可以，必須讚」、「終於看見～佳里警察也有暖心的ㄧ面」。另外，還有網友發現，員警帶著老夫妻過馬路時，前方又有一台紅車開過，怒罵「紅車真的誇張」。

▼老夫妻過到一半，還有一輛紅車開過去。（圖／翻攝自Facebook／I`m 佳里人）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／I`m 佳里人）

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