高雄神秘善人又出手！砸7萬買粽子送弱勢童　最美飯店感動再加碼

▲高雄慈善家孫先生(左2)掏腰包買百組粽子送弱勢童。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名孫先生長期投入公益活動，適逢端午節，為了讓弱勢孩童也能吃粽子感受節慶氛圍，大手筆買下承億酒店100組「五吉粽」，要給高雄7家育幼院的孩子們享用。而飯店總經理戴淑玲也加碼捐贈百本童書繪本，盼讓孩子們感受滿滿的幸福。

高雄在地慈善家孫先生作風低調，長期投身流浪動物、醫療領域、老人贍養等慈善捐助，今年4月兒童節大手筆邀請高雄百名衛福部南區兒童之家、紅十字育幼院、家扶中心院童，一同在有「全台最美飯店」之稱的承億酒店高空景觀餐廳共進午餐歡度兒童節。

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▲孫先生長(右1)、孫太太(右2)長期投入公益，承億酒店總經理戴淑玲(左2)也決定購買繪本送弱勢童。（圖／記者許宥孺攝）

適逢端午佳節，孫先生再度連繫承億酒店，表達要購買100組「承億五吉粽」，大方掏出7萬塊，就是希望和弱勢孩童分享吃粽的習俗。

而承億酒店總經理戴淑玲也響應公益，決定捐贈百本童書繪本，約花費4萬元，與粽子一起致贈給紅十字育幼院、衛福部南區兒童之家、希恩之家、大慈育幼院、基督教山地育幼院、小天使家園、慈德育幼院等七院。

▲承億酒店推出「五吉粽」。（圖／記者許宥孺攝）

「承億五吉粽」由承億酒店貳陸日全食餐廳黃鈺城主廚「阿城師」研發，選用彰化埤頭長糯米水煮，加上麻竹葉的搭配，更為肉粽增添了一股清香。此外，食材以「吉品鮑、吉品紅仁蛋、吉香豬、吉利菇、吉時花生」來象徵五吉，並選用高雄傳承三代的協美傳統醬油膏及辣椒醬，讓每一口粽子都能夠在口中帶來豐富的層次感和味覺體驗。