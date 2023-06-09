北一女傳奇「退休警衛阿伯」現身畢典　學生大喊：我們愛你

▲北一女中本周一畢業典禮，校長陳智源在畢典致詞感動全場，另一名警衛周先生現身也引發畢業生驚喜。（圖／北一女中提供）

記者許敏溶／台北報導

北一女日前舉行畢業典禮，2年多前退休的北一女警衛周先生，因為會用心記住學生名字，放學時還會向學生道別，或比手指愛心等，當天現身畢業典禮時，引發現場學生齊聲大喊「伯伯，我們愛你」，更傳出畢業典禮結束後，周先生還站在警衛室前方，一一跟學生道別，重現昔日時光，讓畢業生感到相當驚喜。

北一女在本周一（5日）舉行畢業典禮，校長陳智源致詞揭露一段校舍翻修捐款插曲，感動眾人，內容是一名旅美北一女校友想捐款200元美金，但希望在捐款名冊上登記兩個名字，一個是自己名字，一個是高中最好同學名字，但同學已經過世，希望跟好同學名字並列在一起，就像高中點名表，兩人的姓名總是排在一起。

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除了這個感人故事，當天畢業典禮中，2年多前從北一女退休的警衛周先生，現身畢業典禮，也引發畢業生歡呼，畢業生大喊「伯伯，我們愛你」，隨後周先生也揮舞雙手向學生打招呼。特別的是，在畢業典禮結束後，周先生還站在北一女警衛室前方，向畢業生道別，並與畢業生合影留念，讓部分畢業生感到非常開心，因為入學時有周先生，結束時也有，高中生活因此感覺到有始有終。

北一女校方則表示，周先生約2年多前從校園退休，本屆畢業生是他認識的最後一屆學生，校方特別邀請周先生參加畢業典禮，和畢業生見面。

北一女也表示，周先生是一位很用心、親切的警衛，記憶力非常好，即使2年多沒到校園，至今還能喊出不少人畢業生名字，並向畢業生道別，可以說周先生用自己的方式關懷學生，就跟校內老師一樣。