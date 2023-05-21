會考估落點！建中34.6分、北一女33.8分　10分就上公立高中





▲國中教育會考落幕，專家預估寫作測驗將成明星高中決勝關鍵考科。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為期兩天國中教育會考今（21日）結束，台北市華興中學校長曾騰瀧分析，今年會考除了英文科比去年簡單外，其他4科難易度與去年相當，預估前五志願分數與去年相近，而決勝關鍵是寫作測驗，預估建中34.6分、北一女33.8分，受少子化趨勢影響，今年基北區部分公立高中甚至不用10分即可錄取。

曾騰瀧指出，今年5科考科，只有英文科是中間偏易，其他考科都維持難易適中的水準，整體素養題型導向，對靈活考生吃香，而傳統以練習或背誦為主考生比較不利，尤其寫作測驗採開放式考題，考驗學生臨場寫作能力，將成為基北區前五大志願學校的決戰關鍵考科。

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曾騰瀧預估前五志願錄取分數和去年差不多，中後段學校分數則略微下降，部分地區公立高中職不用10分就有機會錄取。他推估建中約34.6分，北一女33.8分，師大附中男女為33.6分、成功高中約31.8分、中山女中則為30.8分，松山高中男女為30.6分。





▲專家預估112國中教育會考明星高中分數落點。（圖／記者楊惠琪製表）

曾騰瀧進一步分析，基北區前五志願學校仍落在30~36分；20~30分預估可上前段公立社區高中，還有競爭較激烈的私校，以及大安高工熱門的電子、電機、資訊等類科；而10~20分，約佔全體考生50%，也是最多學校的區間，以中後段的社區高中、公立高職為大宗；至於10分以下，公立高中職都還有機會上榜。

不願具名的高中端教師則指出，近幾年受少子化趨勢、缺額過多影響，去年就有0分考生登記錄取基北區偏鄉的公立高中，以今年為例，基北區考生約5萬多人，名額確有8萬多人，0分錄取公立高中職只會越來越多。

曾騰瀧提醒，考生雖然可填30個志願，但應以「夢幻、落點、保險」三類學校，依順序各選填1到2所學校，總計加起來至少選填5個志願，而選填志願時，應瞭解學校特色課程、個人特質與分數落點。