　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

會考估落點！建中34.6分、北一女33.8分　10分就上公立高中

▲建中校門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國中教育會考落幕，專家預估寫作測驗將成明星高中決勝關鍵考科。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為期兩天國中教育會考今（21日）結束，台北市華興中學校長曾騰瀧分析，今年會考除了英文科比去年簡單外，其他4科難易度與去年相當，預估前五志願分數與去年相近，而決勝關鍵是寫作測驗，預估建中34.6分、北一女33.8分，受少子化趨勢影響，今年基北區部分公立高中甚至不用10分即可錄取。

曾騰瀧指出，今年5科考科，只有英文科是中間偏易，其他考科都維持難易適中的水準，整體素養題型導向，對靈活考生吃香，而傳統以練習或背誦為主考生比較不利，尤其寫作測驗採開放式考題，考驗學生臨場寫作能力，將成為基北區前五大志願學校的決戰關鍵考科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾騰瀧預估前五志願錄取分數和去年差不多，中後段學校分數則略微下降，部分地區公立高中職不用10分就有機會錄取。他推估建中約34.6分，北一女33.8分，師大附中男女為33.6分、成功高中約31.8分、中山女中則為30.8分，松山高中男女為30.6分。

▲專家預估112國中教育會考明星高中分數落點。（圖／記者楊惠琪製表）

▲專家預估112國中教育會考明星高中分數落點。（圖／記者楊惠琪製表）

曾騰瀧進一步分析，基北區前五志願學校仍落在30~36分；20~30分預估可上前段公立社區高中，還有競爭較激烈的私校，以及大安高工熱門的電子、電機、資訊等類科；而10~20分，約佔全體考生50%，也是最多學校的區間，以中後段的社區高中、公立高職為大宗；至於10分以下，公立高中職都還有機會上榜。

不願具名的高中端教師則指出，近幾年受少子化趨勢、缺額過多影響，去年就有0分考生登記錄取基北區偏鄉的公立高中，以今年為例，基北區考生約5萬多人，名額確有8萬多人，0分錄取公立高中職只會越來越多。

曾騰瀧提醒，考生雖然可填30個志願，但應以「夢幻、落點、保險」三類學校，依順序各選填1到2所學校，總計加起來至少選填5個志願，而選填志願時，應瞭解學校特色課程、個人特質與分數落點。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《黑澀會》的她宣布女女婚！　遭酸民留言「社會病原的禍根」
大淵、小春《說唱》都輸了！　瘦子忍尷尬「坐到最後」
快訊／中信特攻封王！　勇奪首座總冠軍
台大溪降女高手失聯！　親友湧臉書：希望一切平安
會考估落點！專家：建中34.6分、北一女33.8分　10分上
超商浩克大鬧襲警！網指「低碳飲食影響情緒」　營養師解答了
賀軍翔爆「舌吻酒店妹」　資深狗仔握錄音鐵證！經紀人說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

會考估落點！建中34.6分、北一女33.8分　10分就上公立高中

快訊／國家警報響了！雨彈升級　1縣市豪雨特報　

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

台南首辦「月老牽良緣」單身聯誼　黃偉哲盼聖母廟月老幫忙牽好姻緣

「超商浩克」大鬧門市！遭警棍狂敲滿頭是血　超商：配合調查

國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

選系學會長政見炎上　教長：不樂見歧視語言與主張

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

會考估落點！建中34.6分、北一女33.8分　10分就上公立高中

快訊／國家警報響了！雨彈升級　1縣市豪雨特報　

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

台南首辦「月老牽良緣」單身聯誼　黃偉哲盼聖母廟月老幫忙牽好姻緣

「超商浩克」大鬧門市！遭警棍狂敲滿頭是血　超商：配合調查

國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

選系學會長政見炎上　教長：不樂見歧視語言與主張

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

被侯友宜、賴清德邊緣化　柯文哲：小心我突圍能力很強！

品嚐得到波爾多醬汁、荷蘭醬！SENS法式餐廳春季新菜重現法式經典與變化

分析蔡英文520談話　媒體人：儼然成為賴清德的「太上皇」

台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

新北市連2天熱對流強降雨　消防局籲：避免山區及水域活動

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

教練指派到二軍練先發　郭俊麟：有得投就好

夢想家變陣！季後賽首輪第二戰洋將登錄卡拉曼

賴清德批民主自由非國民黨DNA　柯文哲：搞不好多年演化「慢慢有了」

馬修連恩歡慶來台25年　親吐深厚情感：影響我近半的人生

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

今小滿！明全台變天　防致災強降雨、雷擊強風

日本「三大超商」最愛哪家　驚人票數一面倒

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

今小滿！6禁忌一次看　3生肖旺爆

「天選之人」一一被挑出！　醫曝最新疫情

高中弟面試到一半被請出來！一票人秒懂：穩了

明全台變天！瑪娃颱風逼近　最新路徑曝

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

更多熱門

相關新聞

國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

國中會考作文「題目撞題」？　試委會：寫作重點不一樣

國中教育會考昨（20日）舉行首日考試，最後一節考寫作測驗，以「近年台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」圖表出題，要考生根據圖表統計排名，完成一篇作文。但有國中教師質疑，該題型與坊間參考書撞題，質疑出題瑕疵。全國試務會主委陳柏熹表示，兩者考題只是都扣合學生生活經驗，但題目要求的寫作重點並不一樣，命題老師也都有相關利益迴避條款。

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

激勵國二女！超狂爸爸參加會考「數學A+」

激勵國二女！超狂爸爸參加會考「數學A+」

國中教育會考登場　台東考區回歸疫情前相關應試

國中教育會考登場　台東考區回歸疫情前相關應試

國中會考明登場！今天下午看考場　確診者可應試「恢復家長陪考」　

國中會考明登場！今天下午看考場　確診者可應試「恢復家長陪考」　

關鍵字：

會考建中北一女落點

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

快訊／「超商浩克」5萬交保！

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

台灣選手披五星旗　體育署回應了

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面