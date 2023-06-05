陸駐日大使：中日半導體合作若設限　結果是「美國獨贏」

▲中日關係。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐日大使吳江浩近日出席日本國際貿易促進協會的交流活動，並在演講時強調，若日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來，「如果按美國設計的套路走下去，結果只會有一個，那就是中日『雙輸』，而美國『獨贏』。」

吳江浩在演講中表示，中日關係形勢嚴峻複雜，遇到不少新問題、新風險、新挑戰，特別是美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰，「中方始終主張，雙方要回到中日四個政治文件確立的各項原則基礎上，真正踐行互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識，牢牢把握兩國關係的正確方向。」

吳江浩提到，一段時期以來，日方公開將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，在七國集團峰會等場合積極追隨配合美國遏制中國，「這種消極傾向正在蔓延至經貿領域，侵蝕兩國經濟界合作信心。」

▼陸駐日大使吳江浩。（圖／翻攝陸駐日使館官網）



吳江浩指出，為了維護中日經貿合作健康發展，首先要警惕抵制「去風險化」，有些國家一方面聲稱不會同中國「脫鉤」，另一方面炮製所謂「去風險化」的新說法，實質上就是要人為削弱、割裂同中國的經濟聯繫，還是在搞「去中國化」。

吳江浩說，中日經貿合作理應是公平開放、全面平衡的合作，不應搞選擇性合作、單方面獲利，更不能由別的國家來決定中日合作什麼能搞、什麼不能搞，「近日日本政府正式出台半導體出口管制措施，儘管聲稱不針對特定國家，不採取『一刀切』做法，但指向性無疑十分明確，中方已表達強烈關切。」

吳江浩還說，半導體是日本僅次於汽車的第二大出口商品，也是對華出口第一大商品，如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。

吳江浩強調，美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的套路走下去，結果只會有一個，那就是中日「雙輸」，而美國獨贏，「希望日方看清形勢，作出理性決策，同中方一道，共同維護合作共贏的主基調，維護開放暢通的產供鏈，維護兩國民眾的切身福祉。」