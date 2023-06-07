日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

▲日本「新資本主義」計畫，聚焦擴大半導體投資。（圖／路透）

文／中央社

日本政府6日發表「新資本主義」計畫修正案，為擴大國內投資，將半導體等列為成長產業給予財政與稅制上支援，並為提升薪資加速勞動市場改革，預料本月稍晚在內閣會議通過。

「產經新聞」報導，日本首相岸田文雄在新資本主義實現會議上強調，「為了打破過去的惡性循環，達成高薪與高投資的目標，我們開始確實應對這場挑戰」。

修正案除了聚焦對成長產業的擴大投資，也強調對新興企業與人力資源的投資，以及解決社會性問題。

俄羅斯全面入侵烏克蘭令人關切升高的地緣政治風險，使日本意識到必須強化國內投資。修正案強調，必須就半導體、蓄電池、生物科技和資料中心等4個領域「在國內展開大規模設點與投資計畫」，且為了降低業者負擔，必須給予「不遜於全球水準的稅制與預算支援」。

在新興企業的培育方面，為了吸引人才，應打造能夠活用員工認股權的市場環境。此外，為解決氣候變遷等社會性問題，應設置「社會企業家」等國家認證制度，以利籌募資金。

勞動市場改革方面，為鼓勵員工自主學習並轉職至有成長潛力的產業，對於為了轉職等原因而自願離職者，應該縮短請領失業給付的等待期。在職期間加強專業知識或技能的補助，也應該直接發給員工，而非就職企業。

日本東京放送電視台（TBS）報導，針對聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（AI），岸田在會議中也指示，將朝「促進利用、對應風險、強化開發」等3個方向努力。