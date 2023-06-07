　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

▲日本「新資本主義」計畫，聚焦擴大半導體投資。（圖／路透） 

文／中央社

日本政府6日發表「新資本主義」計畫修正案，為擴大國內投資，將半導體等列為成長產業給予財政與稅制上支援，並為提升薪資加速勞動市場改革，預料本月稍晚在內閣會議通過。

「產經新聞」報導，日本首相岸田文雄在新資本主義實現會議上強調，「為了打破過去的惡性循環，達成高薪與高投資的目標，我們開始確實應對這場挑戰」。

修正案除了聚焦對成長產業的擴大投資，也強調對新興企業與人力資源的投資，以及解決社會性問題。

俄羅斯全面入侵烏克蘭令人關切升高的地緣政治風險，使日本意識到必須強化國內投資。修正案強調，必須就半導體、蓄電池、生物科技和資料中心等4個領域「在國內展開大規模設點與投資計畫」，且為了降低業者負擔，必須給予「不遜於全球水準的稅制與預算支援」。

在新興企業的培育方面，為了吸引人才，應打造能夠活用員工認股權的市場環境。此外，為解決氣候變遷等社會性問題，應設置「社會企業家」等國家認證制度，以利籌募資金。

勞動市場改革方面，為鼓勵員工自主學習並轉職至有成長潛力的產業，對於為了轉職等原因而自願離職者，應該縮短請領失業給付的等待期。在職期間加強專業知識或技能的補助，也應該直接發給員工，而非就職企業。

日本東京放送電視台（TBS）報導，針對聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（AI），岸田在會議中也指示，將朝「促進利用、對應風險、強化開發」等3個方向努力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
媽媽休假載女兒上學「遭撞雙亡」！丈夫見屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國SEC告完幣安後　再告加密幣平台Coinbase違反證券法

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

86歲教宗方濟各「支氣管炎」發作　一度緊急送醫檢查

幣安涉嫌違反證券法　美國證券管理委員會提告

立陶宛國會拒絕「提前大選案」　政府處在總辭邊緣

澳女被控殺4幼子蹲20年冤獄！最新證據「4人基因突變」還她清白

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

媽媽把2兒丟車上進店行竊　偷到一半驚見「整輛車燒起來」

烏克蘭水壩「戰略意義」曝光！被炸潰堤撼動戰情　4大QA一次看

1.6萬人陷危！烏國水壩被炸「洪水淹入80定居點」　全市進入緊急狀態

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

美國SEC告完幣安後　再告加密幣平台Coinbase違反證券法

日本發表「新資本主義」計畫　聚焦擴大半導體投資

86歲教宗方濟各「支氣管炎」發作　一度緊急送醫檢查

幣安涉嫌違反證券法　美國證券管理委員會提告

立陶宛國會拒絕「提前大選案」　政府處在總辭邊緣

澳女被控殺4幼子蹲20年冤獄！最新證據「4人基因突變」還她清白

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

媽媽把2兒丟車上進店行竊　偷到一半驚見「整輛車燒起來」

烏克蘭水壩「戰略意義」曝光！被炸潰堤撼動戰情　4大QA一次看

1.6萬人陷危！烏國水壩被炸「洪水淹入80定居點」　全市進入緊急狀態

雲霄飛車停電卡高空！11人「倒吊半小時」遊客全嚇傻　驚險畫面曝

妹子相親帶23個親戚「一頓飯8.5萬」　請客男吃一半逃跑被告了

廣東土豪買下2樓42戶「打通」牆體裂開　樓上300戶居民嚇傻撤離

超持妝又自然！神級彩妝師教「夏季MSBB底妝法」　油皮、乾肌1關鍵不同

「119嗎？我是110」4公尺巨蟒闖派出所　警嚇歪求救：啊～不敢抓

專家斷言2關鍵烏克蘭「炸水壩」製造潰堤　劉寶傑驚呼：好可怕

小學籃球架離奇倒塌！11歲學生看球慘被壓「骨頭外露」…送醫不治

台積電美國員工「加班崩潰」　劉德音：不願值班不要來

美國SEC告完幣安後　再告加密幣平台Coinbase違反證券法

「金害！」污染大戶　經濟部「壞榜樣」2家、上市公司1家

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

對身高自卑　27歲男砸328萬斷骨增高

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

媽把2兒丟車上　偷到一半驚見車子燒起來

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

1.6萬人陷危！烏國水壩被炸急頒緊急狀態

即／烏克蘭水壩遭炸毀　河水湧出畫面曝

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

澳女被控殺4幼子坐牢20年！竟是4人皆基因突變

飛車追逐「駕駛竟是10歲小男孩」

1兆美元「發債海嘯」來了

家裡停電到車上開冷氣睡覺　竟釀1死2昏迷

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

更多熱門

相關新聞

韓商遭菲警勒斃「骨灰沖馬桶」　一審判無期

韓商遭菲警勒斃「骨灰沖馬桶」　一審判無期

南韓一名在菲律賓發展的企業家池易周（지익주，Jee Ick Joo，音譯），疑似不願向當地公務員以重金行賄，2016年10月竟然在自家遭到菲律賓警察、情報人員以緝毒為名義綁架，載至停車場勒斃，事後火化屍體、骨灰沖進馬桶。受疫情影響，官司纏訟超過6年，如今一審法官宣判該名警察和情報人員無期徒刑。

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

鬼父性侵「小學生姊妹檔」！　警搜出大量猥褻不雅片

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

日31歲整復師把女病患「壓在整脊床」性侵！

日31歲整復師把女病患「壓在整脊床」性侵！

即／中俄軍機進入「南韓防空識別區」

即／中俄軍機進入「南韓防空識別區」

關鍵字：

半導體新資本主義日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話」

醫點名「6款高草酸飲品」！有2種很多人天天喝

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／大樂透端午加碼　18幸運兒抱走百萬

難吃便當菜「捲捲電話線」本名曝！藏4大功效一定要夾

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面